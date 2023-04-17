Ünlü piyanist Ahmad Jamal hayatını kaybetti

Ünlü caz piyanisti, besteci Ahmad Jamal 92 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Sumayah Jamal, New York Times’a babasının ölüm nedeninin prostat kanseri olduğunu doğruladı.

Profesyonel müzik kariyerine 14 yaşında başlayan Jamal, 60 yılı aşkın bir süredir caz müziğinde yenilikçi tavrını sürdürmüştü.

Ahmad Jamal, 1994 yılında Ulusal Sanat Vakfı tarafından Caz Ustası seçilmiş 2017’de ömür boyu Grammy ödülüne layık görülmüştü. Jamal, Miles Davis, Jay-Z ve Common gibi birçok müzisyene de ilham kaynağı olmuştu.