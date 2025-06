Ünlü şarkıcı James Arthur, 23 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek

Takip Et

İngiliz şarkıcı James Arthur, The Pisces World Tour kapsamında İstanbul'a geliyor.

Şarkıcı, 23 Ağustos'ta İstanbul Lifepark sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Şarkıcı, şimdiye kadar "James Arthur", "Back from the Edge" ve "YOU" isimli albümlere imza attı.

Lifepark ve Neo Events iş birliğiyle düzenlenen konserin biletleri 1 Temmuz'da satışa çıkacak​​​​​​​.