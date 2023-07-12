Ünlü yazar Milan Kundera hayatını kaybetti

Yazar Milan Kundera'nın 94 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. "Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği" kitabının yazarı Kundera'nın yaşamını yitirdiğini Çekya kamu yayıncısı Çek Televizyonu duyurdu.

Moravya Kütüphanesi (MZK) Sözcüsü Anna Mrazova, "Milan Kundera, uzun süren bir hastalığın ardından dün Paris'te yaşamını yitirdi" açıklamasını yaptı. Kundera'nın Fransa'daki yayıncısı Gallimard da yazarın 11 Temmuz Salı günü öldüğünü doğruladı.

Milan Kundera, 1929 yılında Çekoslovakya'nın Moravya bölgesindeki Brno şehrinde doğmuş, 1975 yılında Fransa'ya göç etmişti. 1981 yılında Fransa vatandaşı olan Kundera, "Gülüşün ve Unutuşun Kitabı"nın yayınlanmasının ardından Çekoslovak hükümeti tarafından vatandaşlıktan çıkarılmıştı. Kundera, 15 kitap yazmış, sayısız ödül almış, yazarlık mesleği yanında uzun yıllar müzik ve sinemayla profesyonel olarak uğraşmıştı