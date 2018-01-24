Ursula Le Guin hayatını kaybetti

24 Ocak 2018

"Mülksüzler", "Yerdeniz" serisi, "Karanlığın Sol Eli" gibi bilimkurgu klasikleri arasında yer etmiş çok sayıda eserin yazarı Ursula Kroeber Le Guin, 88 yaşında hayatını kaybetti.

1929'da Kaliforniya'da doğan Ursula Kroeber Le Guin, Radcliff ve Columbia üniversitelerinde edebiyat eğitimi gördü. 1950'li yıllarda fantastik öyküler ve romanlar yazmaya başladı. 1962'de ilk bilimkurgu öyküsü yayımlandı. 1974 tarihli Mülksüzler'e kadar altı bilimkurgu romanı yazdı. Bu tarihten sonra zaman zaman bilimkurgu öyküleri yazmakla birlikte romanlarında daha ziyade yarı gerçekçi/yarı fantastik temalar işledi.

Kısa hikâye, deneme, şiir, çocuk kitapları ve roman türlerinde eserler veren Le Guin'in aldığı çok sayıda edebiyat ödülü arasında Ulusal Kitap Ödülü, beş kez Hugo ve beş kez Nebula Ödülü, Kafka Ödülü ve PEN/Malamud Ödülü bulunuyor.