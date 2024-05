Vogue’un takibe aldığı Türk tasarımcının "Sev Kardeşim” koleksiyonu

Takip Et

Ağırbaş’a göre koleksiyon öyküsünü, mutlulukla izlediği Yeşilçam filmlerinden, Hatay deprem bölgesinin güçlü kadınlarından ve sevgi dolu el işi atölyelerinden alıyor.

British Council'un desteğiyle ve kendi yarattığı ZEY markasının tasarımlarıyla ortaya çıkan "Sev Kardeşim" koleksiyonu için Ağırbaş, "Yeşilçam sinemasının büyülü dünyasından esinlenerek, Filiz Akın, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit gibi efsanevi kadın karakterlerin zarif ama cesur ruhunu yansıtıyor. Bu ikonik karakterlerin ve Samandağ'daki kadınların güçlü duruşlarından ilham alarak kadın dayanışmasını ve el işçiliğini kutlamayı amaçladım. Geleneksel el işçiliğinin yüksek olduğu bu parçalarda, boncuk işler ve detaylı tığ işi detaylara önem verdim” dedi.

Zeynep Ağırbaş, "Koleksiyon, Hatay Deprem Dayanışması Derneği işbirliğiyle hayata geçirildi, Rimmen Kadın Kooperatifi’nden 40 kadının el emeği ile özenle üretildi. Bu işbirliği, moda dünyasının yaratabileceği toplumsal dayanışmanın gücünü de sunuyor” diye ekledi.

Dünyanın en önemli moda okullarından biri olarak kabul edilen Londra’daki Central Saint Martins'te tekstil ve moda tasarım eğitimini 2022'de tamamlayan Zeynep Ağırbaş, “geleneksel zanaatın modern yorumcusu” olmayı hedefediğini söylüyor.

Ağırbaş'ın çalışmaları, zanaatkarlarla yakın iş birliklerine dayanıyor ve özellikle dezavantajlı gruplardan olan mahkumlar, ev kadınları ve Hatay'da depremden etkilenen zanaatkarlarla iş birliği yapıyor. Bu iş birlikleri sayesinde Zeynep birlikte çalıştığı zanaatkarlara istihdam yaratma ve fırsat eşitliği tanıma amacında. Ağırbaş’ın deprem bölgesinde uzun süre gönüllü olarak çalıştıktan sonra oluşturduğu "Antakya Tales" koleksiyonu 2023 Eylül'de London Fashion Week'de sahne almış ve moda dergilerinde beğeni kazanmıştı.

Koleksiyonda kullanılan tüm kumaşlar depremden kurtarılan dokumalar olduğu için her biri farklı, elde olan kumaşlardan seçilmişti. Ağırbaş'ın estetiği, her iki koleksiyonda da Anadolu'nun kültürel zenginliğini ve zanaat geleneğini modern bir perspektifle harmanlayarak, yenilikçi, cesur ve özgün bir moda dilini yansıtıyor. Tasarımcının özel markası ZEY, daha önceki koleksiyonlarında olduğu gibi asi ve cesur parçalar, rock star tarzından çıkmıyor ve her parça göz alıcı bir şekilde film sahnesinde ya da bir konserde giyilebilecek ışıltıyı taşıyor. Siluetler zamansız bir şekilde seçiliyor ve Yeşilçam’ın o mutluluk verici hissini taşıyor.