'Yan Yana' 200 milyonu geçti!

14 Kasım'da vizyona giren ve Türkiye genelinde 572 salonda gösterilen Yan Yana (Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana) adlı film, 23 Kasım itibariyle 709 bin 300 kişi tarafından seyredildi.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in rol aldığı Yan Yana, ilk hafta sonunda 204 bin 56 kişi tarafından izlenmişti.

Film, dokuz günde 201 milyon 586 bin 854 TL hasılat yaptı.

IMAX formatında vizyona giren ilk Türk yapımı

Senaryosunu Feyyaz Yiğit, Aziz Kedi ve Mert Baykal'ın yazdığı, gişe rekorları kıran Fransız yapımı Can Dostum'dan uyarlanan filmde Hatice Aslan, Bige Önal, Şevval Sam, Meyra Ahsen Temel, Şirin Öten, Berk Gündem gibi isimler de rol alıyor.

Film, 14 Kasım'da gösterime girerken, aynı zamanda IMAX formatında vizyona giren ilk Türk yapımı olarak da sinema tarihine adını yazdırdı.