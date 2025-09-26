Yarın son gün! Şimdiye kadar 10 bin kişi gezdi

Milli Saraylar Başkanlığı, Topkapı Sarayı’nda yaz boyunca düzenlenen gece turlarının yarın sona ereceğini duyurdu.

Geçen yıl ilk kez hayata geçirilen uygulama, bu yıl da 21 Haziran’dan itibaren her cumartesi 21.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.

Topkapı Sarayı’nı gece saatlerinde gezme imkânı sunan turlara 2024’te 2 bin 752 kişi katılırken, bu yıl sayı 10 bin 425’e ulaştı. Turlar sırasında Bab-ı Hümayun’dan başlayan yolculuk, Divan-ı Hümayun, Silah Müzesi, Harem-i Hümayun ve pek çok tarihi bölümde devam etti.

Ziyaretçiler, Karaağalar Koğuşu, Cariyeler Taşlığı ve Hamamı, Hünkar Sofası, III. Murat Has Odası ve Altın Yol gibi mekânları gecenin atmosferinde keşfetti.

Mukaddes Emanetler Dairesi’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde gerçekleşen ziyaretlerde Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da sergilendi. Sarayın teras ve köşklerinden İstanbul’un tarihi silueti eşsiz bir manzara sundu.