“Yatırım dâhisi” Deadpool

Emre ERGÜL

“Marvel Comics'in anti-kahraman özellikli süper kahramanı Deadpool’un bir ekonomi gazetesinin dış haberler sayfasında ne işi var?” dediğinizi duyar gibiyim. Bu yazıyı okuyunca inanın Deadpool’un yatırım zekasına bayılacaksınız, hatta biraz kıskanacaksınız.

Başlayalım: 46 yaşındaki Kanadalı aktör Ryan Reynolds, tüm dünyada ismini “Deadpool“ filmleriyle duyurdu. Serinin üçüncü ve son filmi 2024’te çıkacak ancak Reynolds bu aralar başka bir nedenden dolayı dünya gazetelerinin manşetlerini süslüyor. Reynolds’un 2019'da yüzde 25 hissesini aldığı telekomünikasyon şirketi Mint Mobile, 1.35 milyar dolara T-Mobile’a satıldı.

Local12 adlı ABD’li siteye göre, Reynolds bu satıştan tam 300 milyon dolar kazandı. İngiliz Daily Mail Gazetesi “Servetine servet kattı” derken; Kanada basını da Deadpool’un nasıl bir yatırım dâhisi olduğuna dikkat çekti.

-Reynolds 2018 yılında Aviation Gin adlı cin markasına ortak oldu. Şirketin kreatif direktörü ve yönetim kurulu üyesi olan Reynolds, markayı iki yıl sonra, 2020’de, Avrupalı içecek firması Diageo’ya 610 milyon dolara sattı. Anlaşma gereği, Reynolds hissedar olarak kaldı.

-Aktör yine 2018’de arkadaşıyla prodüksiyon ve pazarlama şirketi Maximum Effort’u kurdu. Deadpool serisinin pazarlamasını yapan şirket, Ontario’ya inşa edilen dev sinema stüdyolarının işlerini de aldı.

-Reynolds, Tinder, Match.com ve Hinge gibi tanışma sitelerinin çatı şirketi olan Match Group’un da yönetim kurulu üyesi. Hisse oranı açıklanmayan Reynolds, Maximum Efforts üzerinden Match Group’a viral reklamlar çekiyor.

-Bitmedi! Kanadalı aktör, 5 milyar dolar değer biçilen Kanadalı varlık yönetimi şirketi Wealthsimple’ın da yatırımcıları arasında yer alıyor. Hisse oranı bilinmiyor.

-Ünlü aktörün para yatırdığı sanal şirketlerden biri de 1Password. Reynolds, piyasa değeri 6.8 milyar dolar olan şifre saklama aplikasyonunun marka yüzü…

-Şubat 2021… Futbol sevdalısı olan Reynolds, aktör Rob McElhenney’le birlikte Galler takımı Wrexham’ı 2.76 milyon dolara satın aldı.

-Reynolds, Amerikan Hokey Ligi’nde oynayan ve 655 milyon dolar değer biçilen Ottawa Senators’la da ilgileniyor.