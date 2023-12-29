Yeni yılın hedeflerine ulaşmak için Manifest Günlüğü

Ayşe Tolga, eyleme dayalı tezahür yöntemini 2001'den beri hayatında uygulayan deneyimli bir isim. Kendi kişisel yolculuğunda edindiği bilgi ve deneyimleri bir araya getirerek tasarladığı "Manifest Günlüğü" ile 2024 senesinde hayalleri gerçekleştirmeye yardımcı olmak amacıyla bir rehber sunuyor.

Manifest Günlüğü, içerisinde barındırdığı niyet tabloları, olumlamalar, şükran ifadeleri, fikir günlüğü, niyet günlüğü, bilinçaltı derin kazıma çalışmaları ve çapalama teknikleri gibi güçlü araçlarla donatılmış. Aynı zamanda Ayşe Tolga'nın "Ne İstersen Değil, Neysen Onu Çekersin" adlı kitabını destekleyen bu günlük, kişisel gelişim ve manifestasyon konularında adım adım rehberlik ediyor.

Ayşe Tolga'nın 2024 senesi için özel olarak hazırladığı "Manifest Günlüğü", niyet ettiğiniz her şeyi yaşamanıza yardımcı olacak bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Tolga'nın kişisel deneyimleri ve uzmanlığı, günlükte kullanıcılarına etkili bir şekilde rehberlik etmek için bir araya getirildi. Manifest Günlüğü, hayata odaklanıyor. Hedefleri belirlemeye ve hedeflere doğru atılacak adımları planlamayı sağlayarak, gerçekleştirmek istenilen amaçlara bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.