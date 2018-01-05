Yılın ilk kitap fuarı Adana'da açılıyor
Yarın açılacak ve yılın ilk kitap fuarına ev sahipliği yapacak Çukurova Kitap Fuarı'nda 500 yazar okurlarıyla buluşacak.
Çukurova Kitap Fuarı, 6 Ocak 2018 Cumartesi günü TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar, 14 Ocak 2018 Pazar akşamına kadar kitapseverleri ağırlayacak.
Yılın ilk kitap fuarına ev sahipliği yapacak Çukurova Kitap Fuarı’na 303 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken 80 kültür etkinliği ve imza günlerinde 500 yazar okurlarıyla buluşacak.
Çukurova Kitap Fuarı’nın konukları arasında İpek Ongun, Altan Öymen, İlber Ortaylı, Gülten Dayıoğlu, Ayşe Kulin, Canan Karatay, Üstün Dökmen, Arif Keskiner, Mine Söğüt, Ahmet Şimşirgil, Aret Vartanyan, Deniz Kavukçuoğlu, Sinan Yağmur, Adnan Özyalçıner, Semih Poroy, Ercan Kesal, Sinan Meydan, Mine Soysal, İhsan Eliaçık, Yekta Kopan, Canan Tan, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Mehmet Genç (Rotasız Seyyah), Mine G. Kırıkkanat, İbrahim Kaboğlu, Nebil Özgentürk, Tarık Tufan, Feridun Düzağaç, Nevşin Mengü, Sibel Eraslan, Hikmet Anıl Öztekin, Bağış Erten, Yunus Ozan Korkut, Deniz Ülke Arıboğan, İsmail Saymaz, Turhan Günay, Metin Celal, Ercan Karakaş, Ataol Behramoğlu, Kemal Hamamcıoğlu, Enver Aysever ve pek çok yazar, şair ve bilim insanı bulunuyor.
Girişin ücretsiz olduğu Çukurova Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.