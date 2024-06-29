Yürüyüş yaparken yaralanan İzzet Günay taburcu edildi
Türk sinemasının sevilen isimlerinden oyuncu İzzet Günay, Bodrum'da yürüyüş yaparken düşüp yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu iyiye giden sanatçı, taburcu edildi.
AA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş sırasında düşerek yaralanan usta oyuncu İzzet Günay hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir sitede yaşamını sürdüren Günay, sahilde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Günay'ın bacak ve el bileğinin zedelendiği tespit edildi.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Günay'ın evinde dinlendiği, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.