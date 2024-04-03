Zafer Algöz'ün acı günü: Annesinden 24 gün sonra babası Cevdet Algöz'ü kaybetti
Annesi Güner Algöz'ü 9 Mart’ta kaybeden Zafer Algöz bu kez baba acısı yaşadı. Ünlü oyuncunun babası Cevdet Algöz, eşinin kaybettikten 24 gün sonra yaşamını yitirdi.
Zafer Algöz acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, "Başımız sağ olsun… Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algözü de kaybettik…” ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu “65 yıllık aşıklar cennette buluştular” derken, cenaze merasimine ilişkin detayları da paylaştı:
Cekko Babamız'ı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camii'nden uğurlayacağız. Geriş kabristanında defnedeceğiz.
Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin.