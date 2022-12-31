ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği'nde değişiklik

Bakanlıkça hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeşil kalkınma hedefleri çerçevesinde iklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık çalışmaları, yatırımların çeşitlenmesi, bilimsel ve teknik gelişmelerin takip edilmesi, zaman içinde karşılaşılan yargı kararları ve diğer mevzuatta yapılan değişiklikler gibi nedenlerle yenilenen ÇED Yönetmeliği'nin, 29 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Mevcut 211 kurum/kuruluş ile yeni açılacak kuruluşlara ek kriterler getirildi

Düzenlemeyle, ÇED Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere istinaden 19 Kasım 2019 tarihli ve 30963 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği'nin yürürlükten kaldırıldığı belirtilen açıklamada, ÇED Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin yansıtılması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla düzenleme yapıldığı kaydedildi.

Yürürlüğe giren yeni tebliğ ile ÇED Yeterlik Belgesi'ne sahip kuruluşların ve çalışanlarının niteliği, çalışma koşulları, saha çalışmaları gibi hususların hüküm altına alındığı ifade edilen açıklamada, Çevresel Etki Değerlendirmesi alanında hizmet veren mevcut 211 kurum/kuruluş ile yeni açılacak kuruluşlara da ek kriterler getirildiği aktarıldı.

Bu kapsamda tebliğdeki diğer düzenlemeler kapsamında, ÇED Yeterlik Belgesi başvurularından önce, kuruluş ofisinin fiziksel şartlarının uygun olduğuna ilişkin "Yer Uygunluk Yazısı" zorunluluğu getirildi. Kuruluşlarda çalışacak personelin taşıması gereken asgari şartlarda düzenlemeler yapıldı. Personelin çalıştığı kuruluşta sadece çevre mevzuatı kapsamında çalışması sağlanarak çevresel etki değerlendirmesi hizmetinin kalitesinin artırılması yönünde hükümler eklendi.