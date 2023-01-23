TÜRMOB: Yasa, tebliğlerle yönlendirilmemeli

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, vergi affı düzenlemesinin mükelleflere nefes aldıracağını söylerken bir takım çekinceleri olduğuna da işaret etti.

Paketin, ekonomik gidişata bağlı yaşanan handikapları bir nebze de olsa telafi etme şansı vereceğini ifade eden Kartaloğlu, “Düzenlemeden faydalanan mükelleflerin Maliye’nin radarına girdiğini ve incelemeye alındıklarını unutmamak gerekiyor. Bu konudaki çekinceleri de önleyecek düzenleme yapmakta fayda var. Ayrıca kanunda olmayan düzenlemelere, daha sonra tebliğ çıkararak yön vermeye çalışılmamalı” vurgusu yaptı. Yapılandırmada kesinleşmiş ve dava aşamasında bulunan alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin kasa ve stok affı gibi düzenlemelere yer verileceğini aktaran Kartaloğlu, “Yapılandırma ve kasa/stok affı gibi konularda atılacak adımlarda, benzer nitelikteki önceki kanunların başarılı olup olmadığı mutlaka incelenip değerlendirilmeli” diye konuştu.

“Kasa ve stokta vergi oranı düşürülsün”

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu’na göre, mükelleflerle gerçekten barışılıp temiz bir sayfa açılmak isteniyorsa geçmiş düzenlemelerden farklı bir takım şeyler de yapmak gerekiyor. “Örneğin kasa ve stok düzeltmesi imkanından faydalanmak isteyen mükelleflerin önceki düzenlemelerden daha düşük bir oranda vergilendirilmesi düşünülebilir” diyen Kartaloğlu, üzerinde en çok tartışılan iki konuyu da matrah artırımının fayda ve zararları olarak gösterdi. 7326 sayılı son matrah artırımı düzenlemesinin 2020 yılı vergilendirme dönemine kadar olduğunu hatırlatan TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu’na göre, bu sefer hangi yıla kadar imkan tanınacağını iyi düşünüp öyle karar vermek gerekiyor.

“Vergisini düzgün ödeyenler olumsuz etkileniyor”

Borç yapılandırmasına ilişkin en son düzenlemenin 2021 yılı Haziran ayında yapıldığına işaret eden Emre Kartaloğlu, “O günden bugüne ekonomik dengeler önemli ölçüde değişti, enflasyon arttı, alınan ekonomik tedbirler ile birlikte şirketler kredi bulmakta zorlandı. Bazıları kapandı, bazıları ise borçlarını ödemeyecek duruma geldi. Getirilecek bir yapılandırma düzenlemesi mükelleflere nefes aldıracak ve ekonomik gidişata bağlı yaşanan belirsizlikleri bir ölçüde telafi etme şansı verecek” dedi. Bu yapılandırmanın vergi ödemekte zorlanan birçok mükellefi mutlu edeceğini söyleyen Kartaloğlu, ancak bu tür düzenlemelerin vergisini düzenli ödeyen ve beyanda bulunan mükellefleri de olumsuz etkilediğini unutmamak gerektiğine dikkat çekiyor.

Paket hangi borçları kapsıyor?

Yapılandırma paketine göre 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak. Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. KYK borçları vergi dairelerine devredilenler de bu yapılandırma kapsamına girecek.