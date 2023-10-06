AKİB koordınatör Başkanı R. Onur Kılıçer: Yeni pazarlara yoğunlaşıyoruz

Hollanda, Romanya ve Cezayir pazarlarında ihracat performansını üç katına varan oranlarda yükselten AKİB, ihracatını daha da artırabilmek için Hong Kong ve Venezuela gibi uzak pazarlarda önemli etkinliklere imza attı.

AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, dünya ekonomisi için 2023 yılının durgun seyrettiğini, gelişmiş ülke pazarlarındaki talep daralmalarına rağmen katma değeri yüksek tarımsal üretimin yanında tasarım üstünlüğüne sahip teknoloji yoğun sanayi ürünlerindeki gücümüzü uluslararası pazarlarda değere dönüştürme gayretini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Fuarlarla ihracat pazarlarını artıracağız

Eylül ayında AKİB’in pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik önemli hamleler yaptığını vurgulayan Kılıçer, Güney Amerika pazarının cazibesini değere dönüştürme adına Venezuela’da bir ilke imza atarak Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlediklerini, 20-24 Eylül tarihleri arasında 32 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen bu fuarı 9 binin üzerinde Venezuelalı firma temsilcisinin ziyaret ettiğini ve 150’nin üzerinde ticari anlaşma sağlandığını söyledi. Kılıçer, fuarın yarattığı sinerjiyle Güney Amerika pazarında çok daha etkin hale gelmeyi hedeflediklerini dile getirdi.