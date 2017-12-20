Hububat ve bakliyat sektörü potansiyelini ortak akıl toplantısında masaya yatırdı

20 Aralık 2017

Bakliyat ve hububat sektörü, potansiyelini sektörün önde gelen kanaat liderlerinin katılımıyla, Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında ele aldı.

Toplantıya AKİB Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan başkanlık ederken; Ulusal Hububat Konseyi’ni Özkan Taşpınar, Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği’ni Rint Akyüz, Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği’ni Dr. Mehmet Mete Kömeağaç, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nu Günhan Ulusoy, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği’ni Murat Ülkü Karakuş, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği’ni Abdulkadir Külahçıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’ni Cihan Soyalp, Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği’ni (PAKDER) Hakkı İsmet Aral, Anı Bisküvi AŞ’yi İbrahim Rıfkı Boynukalın ve Sunar Grup’u Hüseyin Nuri Çomu temsil etti.

Bugüne dek farklı sektörlerin mevcut durum ve sorunlarına değinilen toplantıların 10 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen oturumunda, gündem; tarımsal üretim içindeki performansı ile yüz akı sektörlerden olan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörleri oldu. Temsilcilerin bu alanlardaki deneyimleri ile hububattaki verim artışları, nişasta ve glikozun kamuoyundaki algısı, un üretimi ve ihracatı, üretici ve perakende ilişkisi, bisküvi ve çikolata üretiminde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri ile gıdada markalaşma, AR-GE ve inovasyon gibi önemli konular ele alındı.

Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, bu toplantıların sektöre büyük katkılar sağladığını kaydederek “Sektörümüzün ileri gelen temsilcilerinin burada, bir arada olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin en eski sanayicileri olarak sizler Türkiye’nin kalkınmasında çok büyük rol aldınız” diye konuştu.

Alt sektör temsilcilerinin görüşleri bizim için çok değerli

Toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede hemen hemen bütün alt sektörlerde faaliyet gösteren temsilcilerin bir araya geldiği bu tarz toplantılarda dile getirilen değerli görüşlerin, sektörün hak ettiği yere gelmesinde köşe taşı niteliği taşıdığını söyleyen Başkan Mahmut Arslan, önümüzdeki dönemlerde daha sık bir araya gelmenin önemine değindi. Paydaşların bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sektöre verdikleri desteği artırarak devam ettireceğinden emin olduğunu aktaran Mahmut Arslan, “Sektörümüze katkı sağlayacak, bu vesileyle ülke ihracatına olumlu etkisi olacak her türlü organizasyonda yer almaya hazırız” dedi.