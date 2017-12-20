MTB Tohumculuk, sertifikalı tohum üretimini yüzde 4 bin artırdı

20 Aralık 2017

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, sertifikalı bakliyat tohumunda lider kuruluş haline gelen Tohumculuk Araştırma Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kuruluşundan yaklaşık 2,5 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen çok önemli çalışmaları gerçekleştirdiğini belirterek; tescilli çeşit sayılarını yüzde 40 artırarak 5’ten 7’ye ve 2015’de 4 ton ile başlayan sertifikalı tohum üretiminin 2017 sezonunda yaklaşık yüzde 4 bin (40 misli) artırarak 160 tona çıkardıklarını açıkladı.

Anavatanı Türkiye olan ve dünyaya bu topraklardan yayılan baklagil üretiminin son yıllarda ciddi miktarda azaldığını ve 1990’lı yılların başında yılda 2 milyon ton civarında olan baklagil üretiminin 2016 yılında yaklaşık 1 milyon ton civarına gerilediğini belirten Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, baklagil üretiminin azalmasının en önemli nedenlerin birisinin yeterli miktarda kaliteli tohum üretilmemesi olduğunu ifade etti. Tohumculuğun, uzun soluklu ve genelde kısa sürede kar amacı olmayan bir süreç olması nedeniyle yatırımcılar tarafından bu sektöre yeterli yatırımlar yapılmadı- Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir Türkiye'de baklagil üretiminde sertifikalı tohum kullanım oranının çok düşük olduğunun altını çizdi. ğını dile getiren Özdemir, Türkiye’nin tohum konusunda dışarıya bağımlılık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.

“Türkiye’de baklagil tohumculuğu konusunda, araştırma, geliştirme, ıslah ve üretim çalışmaları yapmak üzere Nisan 2015’te Mersin Ticaret Borsası tarafından kurulan Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk Araştırma Sanayi ve Ticaret AŞ (MTB Tohumculuk) çalışmalarına artırarak devam ediyor” diyen Özdemir, sertifikalı bakliyat tohumunda üreticilerin tercihi haline gelerek özel sektör tarımsal araştırma kuruluşları içerisinde lider kuruluş konumuna yükselen MTB Tohumculuk’un Türkiye’ye özgü yeni çeşitler geliştirdiğini, MTB Tohumculuk adına kayıtlı tescilli ürün sayısını arttırdıklarını ve üretilen kaliteli tohumları üreticiyle buluşturarak baklagil üretimine ciddi katkılar sağladıklarını kaydetti.

Mersin Ticaret Borsası kompleksinde faaliyet gösteren MTB Tohumculuk ’un bünyesinde ıslah, inceleme, analiz çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla modern bir laboratuvarlar bulunduğunu aktaran Özdemir, “MTB Tohumculuk’ta teknik eleman/ mühendis olmak üzere doğrudan 5 kişi çalışıyor. Sahada ve dolaylı çalışanlarla birlikte yaklaşık 30- 40 kişi istihdam ediliyor” dedi.

Kuruluşundan yaklaşık 2,5 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen çok önemli çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir bu kısa sürede tescilli çeşit sayılarını yüzde 40 artırarak 5’den 7’ye ve 2015’de 4 ton ile başlayan sertifikalı tohum üretiminin 2017 sezonunda yaklaşık yüzde 4000 (40 misli) artırarak 160 tona çıkardıklarını belirtti. Özdemir, milli çeşit listesinde Nohut, Kuru Fasulye ve Mercimek gurubunda faaliyet gösteren Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşları sayısının 6 ve tescilli çeşit sayısının 12 olduğunu, bunların 7 adedinin yani yüzde 58’inin MTB Tohumculuk adına kayıtlı çeşitlerin oluşturduğunu belirterek kuru fasulyede 9 çeşitten 5 adedinin (%56 sı), nohutta 2 çeşitten 1 adedinin (%50 si), kırmızı mercimekte 1 adedin (%100 ü) MTB Tohumculuk adına tescilli olduğunu ifade etti. Kaliteli tohumluk üretimi ve ıslah çalışmaları yaparak Türkiye’ye özgü yeni çeşitler geliştirme çalışmalarında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ne bağlı araştırma enstitüleri ile işbirliği yaptıklarını ve bu konularda Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortak projeler yürüttüklerini belirten Özdemir ayrıca, tescilli çeşitlerinin çoğaltılarak daha geniş alanlarda üreticilere ulaştırılması amacıyla da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Türkiye’de baklagil üretiminde sertifikalı tohum kullanım oranının çok düşük olduğunu belirten Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, kuru fasulye grubunda kullanılan toplam sertifikalı tohum miktarının 2015 yılında yüzde 62’sinin ve 2016 da yüzde 42’sinin MTB Tohumculuk tarafından üretilerek çiftçilere ulaştırıldığını ve 2017 yılında da tohum üretimlerinin artarak sürdürüldüğünü söyledi. MTB Tohumculuk A.Ş nin Türkiye’de çok az kullanılan sertifikalı tohum kullanımını artırmaya yönelik sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirdiğinin altını çizen Özdemir, “Bu amaçla yapılan toplantılarla üreticiler bilgilendiriliyor. Sertifikalı tohum kullanılmasının faydaları ve üreticiye sağlayacağı destekler anlatılıyor, MTB Tohumculuk ayrıca baklagil tüketiminin artırılmasına yönelik tanıtım çalışmalarına da destek veriyor” şeklinde konuştu.