“Çanakkale Zaferi'yle Türk milletinin kaderi değişti”

Çanakkale’de 1915 yılında destan yazan Türk milletinin vatanı ve bağımsızlığı için aynı azim, inanç ve fedakarlığı göstermeye devam ettiğini söyleyen Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “108 yıl önce Çanakkale’deki kahramanlık, cesaret, dayanışma, birlik, fedakarlık ve mücadele ruhunu bugün deprem felaketinin yaralarını sarmak üzere yaşatıyoruz” dedi.

Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin tarihinin dönüm noktası bir şeref abidesi olduğunu belirten Baran, Çanakkale’de kazanılan zaferin, milletimizin en büyük imkansızlıklar karşısında dahi azmi ve inancının önünde hiçbir engelin duramayacağının timsali olduğunu ifade etti.

Çanakkale’nin milletimizin kaderini değiştiren, ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü dünya tarihine altın harflerle yazdıran kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Baran, “Çanakkale’de destan yazan milletimizin vatanı ve bağımsızlığı için aynı azim, inanç ve fedakarlığına o gün olduğu gibi bugün de şahit oluyoruz.

Asrın felaketi olan depremde tek yürek olan milletimizin birlik ve beraberliği vatan sevgisinde birleşiyor. 108 yıl önce Çanakkale’deki kahramanlık, cesaret, dayanışma, birlik, fedakarlık ve mücadele ruhunu bugün deprem felaketinin yaralarını sarmak üzere yaşatıyoruz.

O gün cepheye eliyle ördüğü çorapları taşıyan ninelerimizin, elinde ne varsa ordusuna veren dedelerimizin küçücük torunları bugün deprem bölgesi için kumbarasında biriktirdiği parasını bağışlıyor” diye konuştu.

İş dünyasının temsilcileri olarak üzerlerine düşen her türlü vazifeyi yerine getirme azminde ve kararlılığında olduklarını kaydeden Baran, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 11 ilimizin üretimini, ticaretini, ihracatını, istihdamını yeniden canlandırarak, vatan için milletimiz için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızı her zaman minnetle yad edeceklerini söyleyen Baran, “Çanakkale ruhuna her zaman sahip çıkacağız. Asırlardır bu topraklarda şehit olan Mehmetçiklerimizi, gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.