Çekyalı dev çekildi! AKCEZ’in Torunlar’a satışına onay geldi

Kerim ÜLKER

Torunlar Grubu şirketleri Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., AKCEZ Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Çekyalı enerji şirketi CEZ Group’a ait yüzde 50 payını satın almak üzere yaptığı anlaşma resmiyet kazandı.

Türkiye’deki en önemli yatırımından da çıkmış oldu

Böylece Torunlar Grubu, elektrik dağıtım ve perakende sektöründeki ilk yatırımını da gerçekleştirirken, Rekabet Kurumu’nun satış için onay vermesiyle Çekyalı dev CEZ Group, Türkiye’deki en önemli yatırımından da çıkmış oldu.

Hangi illerde faaliyet gösteriyor?

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin ana ortağı olan AKCEZ Enerji Yatırımları, Akkök Holding ve Çekya merkezli CEZ Group’un ortak girişim grubu olarak faaliyet gösteriyordu.