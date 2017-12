Bültenler geri döndü!

19 Aralık 2017

Birçok alanda geçmişe, doğala, basite özlem duyuyoruz ve kendimizi geri dönüş arayışı içinde buluyoruz. Annelerimizin döneminde bahçelerde yetiştirilen sebzeler, ağaçların dalından koparılıp yenen meyveler “organik” oldu. Biz onların peşlerinden hafta sonu sabahın bir köründe kalkıp pazarlara gider, kilometrelerce yol kattedip köylere gider, yiyecekleri yerinden alır olduk. Giysilerde, makyajda, tasarımda retroya dönüşü sıklıkla görüyoruz, seviyoruz. Peki ya teknolojide sizce hep daha dijital, daha görsel, daha interaktif şeylerin peşinde miyiz?

Uzun metinler yerine infografiklerle özetlenmiş, video ve fotoğrafl arla kısacık mesajlar ile anlatılan öyküler daha çok dikkatimizi çekiyor. Bilgi çok, zaman az. Hangi bilgileri okuyalım, neleri öğrenelim? Her şey hap haline gelmiş; bizim için okunmuş, ana fikirler çıkarılmış, analiz yapılmış olsun. Saatlerce okuyacağımıza birkaç dakikada konuyla ilgili bilgi sahibi olalım. Armut piş, ağzıma düş.

Birkaç cesur adam retro bir iletişim aracıyla bize armudu pişirip sunuyor. E-posta ile beraber gelişmiş en basit iletişim aracı olan bültenleri kendi uzmanlık alanlarında çarpıcı bilgiler vermek ve analizlerini paylaşmak için kullanıyor.

Fast Company’nin “Sizi Daha Akıllı Yapacak Bültenler” başlıklı yazısında size ilham kaynağı olacak 9 bültenden söz ediliyor. Bu bültenleri ve kapsamlarını inceleyelim mi?

1. REDEF (Medya, teknoloji ve pop kültürün karışımı)

Viacom and Slingbox’ın eski yöneticisi Jason Hirschhorn, REDEF adını verdiği bülteniyle moda, medya, müzik, spor ve teknoloji alanlarında kaçırmamanız gereken makaleleri, video ve podcastlarla e-postanıza ulaştırıyor. Aynı zamanda makale, video ve podcast’lere ulaşabileceğiniz websayfasında günün seçilen makaleleri, medya, teknoloji, spor, moda gibi alanlarda yayınlananlar ve “REDEF Orijinalleri” var. “REDEF Orijinalleri”, REDEF takımı tarafından yayınlanan içerikleri kast ediyor. Popüler makaleler arasında, farklı bloglardan ve belli başlı gazetelerden alıntılara ve doğrudan linklere rastlamak mümkün.

Birkaç çarpıcı makalenin konu başlıkları şöyle: Ben Evans’ın blogundan Amazon makinesi (Amazon’u büyük bir makinaya benzetip şirketin işleyişini anlatmakta.), The New Yorker’da yayımlanan D. T. Max’ın data bilimi ve Jim Simons üzerine makalesi (Wall Street’de sayıların kralı olarak tanınan ve algoritmaların sırrını çözerek milyarder olan Jim Simons, kurduğu The Flatiron Institute ile data bilimine milyarlarca dolar hibe ediyor. Simons’un amacı finans kurumu Renaissance’nin analitik stratejilerini bilimi geliştirmek ve insanlığa yardım etmeyi hedefl eyen projelere odaklanmak. Enstitünün üç aktif bölümü var: bilişimsel biyoloji, bilişimsel astronomi, bilişimsel kuantum fizik.) ve 2017’de Silikon Vadisi’nin en kötü özürleri (Facebook’tan Uber’e kabahatten büyük özürler). Sayfayı ziyaret edin, birkaç makale okuduktan sonra bültene yazılıp yazılmamaya karar verin.

2. NEXTDRAFT (Günün 10 büyük haberi)

Kendisini internetin baş editörü ilan eden Dave Pell yatırımcı olarak çalışmakla beraber, kalbi haber yapmak için çarpmakta. Herkes gün içinde işinde gücündeyken, Pell günün önemli haberlerini toplayıp bültenine abone olanlara gönderiyor. Pell bu agresif misyonu yerine getirmek için her sabah 75 haber sitesini ziyaret ediyor; haberlerin arasından Top 10 listesini manuel olarak, hiçbir bilgisayar algoritmasının yardımını almadan oluşturuyor. Noel tatiline ayrılmadan gönderdiği son bültende öne çıkanlar: Teknoloji atıkları makalesi, haftanın ve yılın son sayısı olduğundan yılın okunması gereken kitapları, dinlenmesi gereken albümleri, izlenmesi gereken Amerikan dizileri, kendi blogunun en iyileri ve genç yaşta uyuşturucu doz aşımı sonucu hayatını kaybeden Philip Seymour Hoff - man’ın eşinden Phil’in özel hayatında nasıl bir insan olduğunun öyküsü. Her bir makale okumaya değer.

3. DATA IS PLURAL (sayıların ne anlama geldiğinin peşinde olanlar için)

BuzzFeed News’ün data editörü ilgi çekici yeni data setlerini her Çarşamba okurlarıyla paylaşmakta. NASA’nın 5 bin yıllık güneş tutulma kayıtları, Florida mahkumlarının dövmelerinin konuları ve konumları gibi… 13 Aralık’ta gönderilen bültenin makaleleri okumaya değer: Hükümet sporluğunda siber ataklar başlıklı makalede Amerikan Council on Foreign Relations tarafından geliştirilen Cyber Operations Tracker ile 2005 yılından bu yana 16 farklı ülke tarafından gerçekleştirilen 191 atağın detaylarına yer vermekte. Çin, Rusya ve İran en fazla siber atak sponsoru konumundalar.

Bir diğer son derece ilginç makale ise Kuzey Norveç’te bulunan tohum bankası. Bu makalede yüzlerce milyon tohumun saklandığı ve dünyanın biyoçeşitliliğini sigorta ettiği banka anlatılıyor. Her bir kasadaki tohumları araştırmak ve kayıtlarını rapor olarak bilgisayarınıza yüklemek mümkün.

4. NO MERCY/NO MALICE (Teknoloji gölgesindeki dijital ekonomi)

Amazon, Apple, Facebook, ve Google çağında marka olmak kolay iş değil. New York Üniversitesi pazarlama profesörü Scott Galloway bu devasa misyonu hem hoca hem de danışman olarak üstlenmekle kalmıyor, piyasadaki şirketlerin bu rekabetçi ortamda nasıl başarı sağladıklarıyla ilgili cesur fikirlerini paylaşıyor. Geçen haftaki bülten yazısında Galloway Bitcoin’in iniş çıkışıyla Amerikan politikasındaki gelişmeler arasındaki ilişki üzerine yazmış.

5. THE ANKLER (Hollywood’un içyüzü)

Yılların gazetecisi Richard Rushfield magazin haberlerini Hollywood’un içinden haber aldığı kaynaklarından aldığı bilgilerle, büyük resmin hangi durum ve olaylar sonucunda incelenmesi gerektiğini yılda 45 dolar karşılığında bülten üyeleriyle paylaşıyor.

6. EXPONENTIAL VIEW (Teknolojinin toplumun geleceğine etkisi)

Her Pazar, seri girişimci Azeem Azhar, topladığı hikayeleri kendi perspektifini katarak bülten okurlarıyla paylaşmakta. Data monopollerini nasıl denetlemeli, elektrik arabaların sonuçları gibi trend olan konularda taze ve çarpıcı görüşlerini okurlarına iletiyor. Azhar’ın son bülteninden bazı ana başlıkları şöyle: “Yapay zeka ekonomiyi büyütürken, dikkat eksikliği küçültmekte”, “Gayrimaddi ekonomiyle başa çıkmak”, “Teknolojinin 6 kanunu”

7. A WOMAN TO KNOW (Öncü kadınların hikayeleri)

CNNMoney’nin kadrolu yazarı Julia Carpenter, kısa ancak güçlü günlük yazılarıyla geçmişte fark yaratmış ve bugünün dünyasında halen güncel kalan kadınların profillerini yazıyor. Bu kadınların öyküleriyle ilgili ilginç makalelerin linkleri ve biyografilerin detaylarına da bültenlerinde yer ayırıyor. Susan “Parlak Göz” La Flesche Picotte isimli kızılderili amerikalı doktor kadın, 1950’lerde cesurca kendi hayatından esinlenerek romanlar yazan ilk lezbiyen yazar Marijane Meaker ve Amerikalı ilk transseksüel politikacı Althea Garrison gibi marjinal, güçlü, dönemlerinde isimlerinden söz ettirmiş kadınları anlatan bu bültenler, gerçek birer ders niteliğinde.

8. CHEFS+TECH (Yemek yeme dünyasında dijitalin gücü)

Elit restorantlar pizza jointleriyle yarışa girince ne olur? Gurmeler, yeme içme meraklıları Instagram’ı nasıl kullanıyor? Haftada iki kez e-posta kutunuza düşecek bu bülten yiyecek işletmelerinin inovasyonlarıyla ilgili ilginç gelişmelerden bahsediyor. Yeni restoran rezervasyon platformlarından, yapay zekanın restoran zincirlerine etkisine kadar sektöre bakışınızı değiştirecek makaleleri buradan takip edebilirsiniz.

9. OFFSCREEN DISPATCH (Daha iyi bir yaşam için tasarım merkezli bir rehber)

Avustralyalı kullanım arayüzü tasarımcısı Kai Brach konuşmanızı analiz ederek topluluk önünde konuşma yetinizi geliştirmeyi hedefl eyen Orai gibi yararlı uygulamaları tavsiye etmekte. Her Salı günü Brach’ın denemeleri size app dünyasından taze bir bakış açısı kazanabilir.

Belki de gerçekten ilgilendiğimiz konulara gelince bol resimli, videolu ve infografikli yazılardan metin ağırlıklı yazılara geçebiliriz. İlgimiz iyi içerikle birleşince konsantre olabilir, yüzeysel bir göz gezdirmeden daha derinlemesine inme sabrını ve cesaretini gösterebiliriz.

Bu konulardan biri ilgilinizi çekiyorsa, onunla ilgili bültenleri okumaya bir şans verin. Pişman olmayacaksınız.