TEGV’li çocuklar için 7 günde 7 kıtada 7 maraton koşacak

1995 yılında faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 95 bin gönüllüsünün desteği ile 3 milyondan fazla çocuğu nitelikli eğitim desteği ile buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) gönüllülerinin ve eğitim dostlarının desteği sürüyor.

TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi ve eğitim dostu Ahmet H. Uysal, yeni bir projeyle daha TEGV’li çocukların eğitimlerine katkı sağlamaya hazırlanıyor. Uysal, TEGV için 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında World Marathon Challenge’ye katılacak ve 7 günde 7 kıtada 7 maraton koşacak. Maratona 31 Ocak’ta Antarktika ile başlayacak olan Uysal, sırasıyla Cape Town, Perth, Dubai, Madrid, Fortaleza ve son olarak Miami’de koşarak maratonu tamamlayacak.

7 bin çocuğun TEGV’de bir yıllık eğitimlerine destek sağlamayı amaçlayan proje kapsamında 7000 çocuğun eğitimi için bağış toplanması hedefleniyor. Plastik kullanımının azaltılmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli projeler gerçekleştiren Boyner, mağazalarında satışa sunduğu çok kullanımlı bez çantalardan elde ettiği gelirle projeyi destekleyecek ve 1.000 çocuğun nitelikli eğitim desteği ile buluşmasını sağlayacak.

Projeye destek veren diğer bir firma da yatırım, emeklilik ve sigorta şirketi AXA oldu. AXA sunduğu destek ile Mütevelli Heyeti Üyemiz ve eğitim dostumuz Ahmet H. Uysal’ın seyahat sigortalarını yaptı ve ayrıca 250 çocuğun bir yıllık eğitim masraflarını karşıladı. “Hayallerim, çocuk sevgim ve eğitim sevdam beni TEGV ile tanıştırdı” diyen Uysal, daha önce de TEGV bayrağını, Siirt Pervari Öğrenim Birimi için ilk Türk katılımcı olarak Kuzey Kutbuna taşıdı ve Nisan 2017’de Kuzey Kutbu Maratonu’nu koştu.

“Eğitime Koşar Adım”

Uysal, 2018 yılında ise “Eğitime Koşar Adım” sloganıyla 10 bin çocuğa TEGV’de eğitim desteği sağlamak üzere Artvin’den Fethiye’ye koşu düzenledi. 2019’de yine TEGV’li çocuklar için Umuda Pedal ekibiyle birlikte Mardin-Göbeklitepe arasında pedal çeviren Uysal, TEGV Beykoz Öğrenim Birimi’nde Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulmasına katkı sağladı. Eğitim koşularının devam edeceğini belirten Uysal, “TEGV, öğrenim birimleri ile Türkiye’nin her tarafını sarmış bir aile. Önceki yıllarda Kuzey Kutbu’na gittim ve bayrağımızı orada dalgalandırdım. Artvin’den Fethiye’ye 1,645 km 10 bin çocuğumuzun eğitimi ne destek olmak için koştum.

Şimdi de 7 kıtada yine TEGV’li çocuklarımız için koşacağım. Eğitim koşularımız devam edecek! Çok mutluyum” dedi. Boyner Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, “Her zaman iyiliği odağına alan, iyiliği yaymanın ve peşinden gitmenin değerini bilen bir markayız. Yeni yıla da sorumlu marka anlayışımızla TEGV ve Ahmet Uysal ile el ele vererek, eğitimin peşinden giderek başladık. Çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz, umuyorum geleceklerine ışık olmayı başarırız. Ayrıca aktif yaşamı destekleyen bir marka olarak spor tutkusunu iyilikle harmanlayan Ahmet Uysal’ın yedi kıtadaki koşusuna eşlik edebilmek de bizi son derece gururlandırıyor” dedi.