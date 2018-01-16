Üç liderden üç ders

16 Ocak 2018

Yeni yıla gireli çok uzun zaman olmadı ancak bu seneki kariyer/ iş planlamalarının yapılması için vakit geldi de geçiyor bile… Kalıcı planlar yapmak da, gündelik ilerlemeler kaydetmek de kendi elimizde. Bu esnada, daha önce bu yolları yürümüş ve hatta zirveye ulaşmış insanların hayatlarına bir göz atmak; ciddi dersler çıkarmamızı sağlayabilir.

Fortune Dergisi, klasikleşmiş dünya liderleri listesini elli isimli yeni hâlini geçtiğimiz günlerde paylaştı. Listede Papa’dan, LeBron James’e; Shakira’dan Lisa Su’ya dek alanlarında sözü geçen, kitleler üzerinde etki alanlarını oluşturmuş pek çok farklı sektörden lider var.

Benzeri pek çok yerde yayımlanan bu tarz listelerde belirlenen isimler daha dikkatli incelendiğinde sadece “yükselişte” olan isimler değil; kalıcı hamleler yapmış ve alanlarında yeni yollar açıp peşlerinden gelecek kişiler için de bir rehber görevi yapmış kişiler oldukları görülebilir. Hatta öyle ki, açtıkları yollar onlarla alakalı olmayan sektörlerde ilerlemeye çalışan kişiler için de önemli motivasyon kaynakları sağlayıp, yol haritası çizmeye muktedir.

Bu isimler arasından, 2018’deki seçimlerinize yön vermesi adına, üç liderin onları zirvede de yalnız bırakmayan tercihlerini derlemek istedik.

Melinda Gates

Bill & Melinda Gates Vakfı’nın kurucu ortağı olan Melinda Gates; 2017 yılının Şubat ayında doğum kontrolüne verdiği önemimi vurgulamak v adına ad 2020’ye dek d 120 milyon kadının erişebileceği ğ seviyeye ulaştıracak- ul larını müjdeledi. Üreme hakkı ve ekonomik büyüme arasındaki bağlantıyı, dünya nüfusunun orantısız artışı ve finans sektöründeki çalkantılı gelecek imajı ile kurguladı. Bütün bunların yanı sıra vakfın 2015 yılına dek yaptıkları 37 milyar dolarlık hibe ile gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlar güçlendirildi ve bulaşıcı hastalıkları önleme konusunda önemli adımlar atıldı.

Jeff Bezos

Amazon’un kurucusu ve CEO’su olan Bezos, sadece bir değil iki sektörde liderlik dürtülerinin sonuçlarına ulaştı. ABD’deki çevrimiçi satışların %43’ünü tek başına gerçekleştiren amazon.com; 2017’de yaptığı bu atılımla perakende sektöründeki fiyatların ucuzlamasını ve teslimatların hızlanmasını sağladı. Bezos’un bulut teknolojisi üzerüzerine geliştirdiğiği Amazon Web HHizmetleri ise teknoloji sektöründe bilggi teknolojileleri ekonomisinene katkı sundu. Yetmedi: Amazon Stüdyoları ile üç Akademi Ödülü kazandı!

Samantha Bee

İlk olarak 2016 yılında televizyonlarda yerleşmiş bir kültür olan “late-night” konseptli “Full Frontal with Samantha Bee” programını TBS’de e yapmaya başlayan Samantha Bee, zirveye başkanlık se- çimlerinde ko-komedyenlik yeteneğini ortaya koyduğu skeçlerle erişti. “Full Frontal” gittikçe markalaşırken Bee viral kliplerle ve YouTube’da eriştiği 168 milyona varan izlemelerle komedi ve televizyon sektöründe yıllardır süregelen erkek hegemonyasını sarstı.

LİDERLER TAMAM, PEKİ YA DERSLER?

Üç farklı sektörden derlediğimiz ve neden zirvede olduklarına dair kısa ipuçlarını paylaştığımız bu isimlerden çıkarabileceğimiz dersler neler?

- İLK DERS: Kimsenin çözmediği problem, çözümsüz değildir Melinda Gates gibi pek çok isim küresel ısınma, bulaşıcı hastalıklar, dünya nüfusunun orantısız artışı, küresel sermayenin eşitliğe aykırı dağılımı gibi konulara dair çalışmalarını yıllardır bıkıp usanmadan sürdürüyor. Attıkları adımların kıymeti bundan belki de on veya yirmi yıl sonra daha iyi anlaşılacak ancak onlar bu süre boyunca kimse çözmedi veya çözmek istemedi diye bu problemleri çözümsüz kabul edip bir köşeye çekilmedi. Çekilebilecekleri hâlde!

- İKİNCİ DERS: ‘Yetinmek’ kendine çizdiğin görünmez hapishanendir Herhangi bir sektörde zirveye oturabilirsiniz. Hatta o zirvede tekelleşebilir, sektörün dinamiklerini sadece sizin kapınızı çalanların erişebileceği noktaya çekebilirsiniz. Ancak bu noktada kapınızı bir şey daha çalacak: Yetinme güdüsü. Elde ettiğinizle yetinip, görüş mesafenizi genişletmediğiniz takdirde o kapı bir gün sizin de yüzünüze kapanabilir. Jeff Bezos, bu gerçeğin farkına oldukça erken varmış olacak ki; birbirini besleyecek farklı sektörlerde yatırımlara ve bu yatırımları kalıcı kılacak hamlelere imza attı. Hepsinde de başarılı oldu! Peri masalı mı? Hayır, buna yetinmemek diyoruz.

- ÜÇÜNCÜ DERS: Engel, onu kabul ettiğin sürece güçlüdür Daha önce hiç yapılmadı mı? Hiç kimse bu konuda başarıya ulaşamadı mı? Deneyen onlarca kişi, yarı yolda döndü mü? Peki o hâlde, hiç yola çıkmayalım… Samantha Bee de böyle düşünseydi, late-night konseptinde başarılı olamazdı. Üstelik bu sektörde başarıya ulaşan kadın komedyen sayısı beşi bile bulmamışken, geri dönmek için çok mantıklı sebepler üretebilirdi. Ancak o kendisine güvendi, kişisel gücünün bilincine vardı. Hemcinslerinin arasından sıyrılmadı: Komedi sektörünün arasından sıyrıldı. Başarıya ulaşmak, engellerin sadece kabul ettiğin ölçüde var olabileceğini bildiğin zaman mümkün. O bunu başardı.

(Değişim Yelpazesi yazılarımız, Singapur’da yaşayan çalışanımız Ela Erozan Gürsel tarafından yazılmaktadır.)





