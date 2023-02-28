Dünyaca ünlü markadan bir ilk! İstanbul Yeni Havalimanı’nda şube açtı

Kerim ÜLKER

Dünyaca ünlü çikolata markası Godiva, cafe zincirini ilk kez havalimanında açtı. Ülker ailesinin yönettiği Pladis Grubu’na ait Godiva Cafe, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda şube açarak bir ilke de imza atmış oldu. Godiva Cafe’nin İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki açılış haberini de Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, sosyal medya hesabından duyurdu. Bu şube ile birlikte İstanbul’daki Godiva Cafe zincirinin mağaza sayısı 11’e çıkmış oldu.

5 kentte 16’ncı şube

Godiva Cafe’nin kentteki diğer şubeleri ise Aqua Florya, Akmerkez, Zorlu, Suadiye, İstinye Park, Kanyon, Nişantaşı, Nişantaşı City's, Akasya AVM ve Emaar Square’de yer alıyor. Markanın ayrıca Ankara’da 2, Bursa, İzmir ve Bodrum’da birer şubesi var. Godiva’nın Türkiye’deki toplam şube sayısı da havalimanı ile birlikte 16’ya ulaştı.