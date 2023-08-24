“Yarım kalan projelerin tamamlanması Mersin’i global bir üs yapar”

Dünya Gazetesi tarafından hazırlanan Mersin bölge eki 24 Ağustos Perşembe günü yayımlandı. Toplam 132 sayfa olarak hazırlanan ekte birbirinden değerli haberlere ve röportajlara yer verildi.

Dünya Gazetesi Mersin Bölge Temsilcisi Fahriye Kutlay Şenyurt, ek ile birlikte kentte hayata geçmesi beklenen mega projelere katkı sağlanacağına vurgu yaparak, “Yarım kalan bir Mersin değil, her haliyle mükemmeli önceleyen bir Mersin hayalimizin bulunduğunu, buradan devlet erkinin tüm paydaşlarına duyurmak istiyoruz. Ekimiz bu anlamda şehrimize ciddi katkılar sağlayacaktır” dedi.

Ek kapsamında; belediye, sanayi ve ticaret odası, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla ilgili olarak çok sayıda haber ve röportaja imza atıldı.