2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde ‘’Otizme Kırmızı Işık Yak’’

Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında iletişim sorunları ile baş gösteren, gelişimsel bir farklılık olan otizm 1985 yılında her 2.500 çocuktan 1’inde görülürken, son araştırmalara göre bugün doğan her 36 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya geliyor.

Kurulduğu 2003 yılından bu yana otizmli çocukların özel eğitimle topluma kazandırılabilmesi için çaba gösteren Tohum Otizm Vakfı, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne özel bir farkındalık kampanyası yürütüyor. Kamuoyunun dikkatini otizme çekmeyi amaçlayan kampanya için binalar kırmızı ışıkla aydınlanıyor, kırmızı giysilerle otizme dikkat çekiliyor ve kampanya destekçileri #otizmekırmızıışıkyak etiketi altında buluşuyor.

Otizmlilerin nitelikli eğitim ortamlarına erişmekte zorluk yaşadığı, iş yerlerinde kabul görmediği, sosyal hayatın dolayısıyla yaşamın bir parçası olma konusunda mücadele etmek durumunda kaldıklarını vurgulayan Tohum Otizm Vakfı, 2 Nisan’da otizmi kabul etmenin bir diğer yolunun otizmli bireyleri dinlemek ve onlardan öğrenmek olduğunun altını çiziyor.

Binalar kırmızı ışıkla aydınlatılacak

Tohum Otizm Vakfı kuruluşunun 20. yıldönümünde de her sene olduğu gibi yine 2 Nisan kampanyası ile otizm farkındalığını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Tohum Otizm Vakfı'nın çağrısı ile otizm farkındalığının rengi bu yılda kırmızı oluyor. Tohum Otizm Vakfı’na destek vermek için akşam saatlerinde İstanbul ve Türkiye’nin farklı illerindeki tarihi ve ikonik yapılar kırmızı ışıkla aydınlanacak. Özel sektör binaları da kırmızı ışık ile aydınlanarak otizmlileri desteklemek için onların yanındayız diyecek.

“Otizme Kırmızı Işık Yak” kampanyası için destek çağrısı yapan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya, “Otizmi kabul etmenin bir diğer yolu otizmli bireyleri dinlemek ve onlardan öğrenmektir. Vakfımızın 20. yılında kırmızıyı seçerek evde, okulda, işyerinde ve toplumsal yaşamda otizmli bireylerin söz hakkı almasını ve yaşamlarına ilişkin tercihlerini ifade etmelerini destekliyoruz. Farkındalığın yeterli olmadığını, otizmi ve otizmli bireyleri kabul etmemiz gerektiğini temsil eden kırmızı rengi kullanmayı sürdürüyoruz” dedi.