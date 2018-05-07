Alerjide farkındalığa dikkat çekiyorlar

07 Mayıs 2018

Türkiye’nin ilk ve tek alerji hastaları derneği olan ve alerjik çocuk sahibi aileler tarafından kurulan Alerji ile Yaşam Derneği, 13-19 Mayıs Besin Alerjisi Farkındalık Haftası dolayısıyla, bilinçlendirme kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında besin alerjisine uygun yemek tarifleri yarışması düzenlenecek ve çocuklarının gösterdiği birçok belirtinin aslında alerji kökenli olabileceğini ebeveynlere anlatmayı amaçlayan ve bebeği alerji belirtileri gösteren bir annenin gözünden yaşadığı zorlu süreci gösteren bir farkındalık videosu hazırlanarak tüm sosyal medya mecralarında konuya dikkat çekilecek.

Kampanya kapsamında gerçekleştirilecek seminer ve etkinliklerle son yıllarda ciddi bir artış gösteren ve özellikle çocukların sağlığını ve günlük yaşantısını olumsuz etkileyen besin alerjisi konusunda ebeveynlerin bilinç seviyesinin arttırılması ve besin alerjisi belirtileri konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

“Alerjik Çocuklarımıza Sağlıklı Yemekler Yapalım” çağrısıyla gerçekleştirilen yemek yarışmasında, yemek tariflerinin besin alerjisi olan çocuklar için alerjilerine uygun şekilde baştan hazırlanması amaçlanıyor.

Türkiye'nin her yerinden alerjik çocuk sahibi annelerin yaratıcı tarifleriyle katılacağı yarışmada anneler, çoklu besin alerjisine uygun tarifler ve sütsüz yumurtasız tarifler olmak üzere iki kategoride yarışacak. Finale kalan anneler, 14 Mayıs’ta MSA’da gerçekleştirilecek büyük finalde jüri karşısında yarışacak. Yarışmanın birincisi ise Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği (ÇAAAD) Başkanı Prof. Dr. Nermin Güler, Alerji ile Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ceylan, Çocuk Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu ile ünlü oyuncular Boncuk Yılmaz ve Bihter Dinçel’den oluşan jüri tarafından belirlenecek.

Alerji konusunda doğru bilinen yanlışları düzeltmek, toplumda alerji konusunda farkındalık yaratmak ve başta çocuklar olmak üzere alerji hastalarına psikososyal destek vermek amacıyla çok çeşitli faaliyetler sürdürdüklerini belirten Alerji ile Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ceylan, “Alerji sadece burun akıntısı ve hapşırıktan ibaret bir hastalık değil. Besin alerjisi, alerji çeşitleri arasında son yıllarda hızla artış gösteriyor. Birçok hastalık gibi kişiye özel olan besin alerjisinin belirtileri hafif kaşıntıdan, döküntüye hatta hayatı tehdit eden reaksiyonlara kadar değişkenlik gösterebiliyor ve çocukların günlük hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Bazı çocuklar hayatlarının ilk yıllarını süt, yumurta, balık, et, buğday gibi faydalı proteinlerden mahrum geçirmek zorunda kalırken, bazıları ise nadir rastlanan alerji türleri nedeni ile hiçbir besini tüketemeyip, burundan mideye indirilen bir hortum vasıtasıyla medikal bir mama ile beslenmek zorunda kalabiliyor. 13-19 Mayıs Besin Alerjisi Farkındalık Haftası kapsamında gerçekleştireceğimiz projelerle, ebeveynleri besin alerjisi konusunda doğru bilgilendirmeyi ve toplumumuzu bilinçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.