Alman BioNTech, OncoC4 ile kanser tedavisinde iş birliği yapacak
Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD merkezli OncoC4'ün, kanser ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için iş birliği yapacağı bildirildi.
Haber Merkezi
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BioNTech ve OncoC4’den yapılan ortak açıklamada, şirketlerin OncoC4’un antikor adayı ONC-392'yi birlikte geliştirecekleri ve faz 3 denemelerinin bu yıl başlamasının planlandığı belirtildi.
Açıklamaya göre, BioNTech, ABD merkezli OncoC4’ye 200 milyon dolar ön ödeme yapacak ve iş birliği döneminde şirkete çeşitli ödemeler ve kademeli telif ücretleri sağlayacak.