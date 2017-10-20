Annelere özel rehberlik hizmeti

20 Ekim 2017

"Hamilelik döneminde nasıl beslenmeliyim? Emzirme döneminde nelere dikkat etmeliyim? Ek gıdalara geçmek için doğru zaman nedir?" gibi pek çok soruya yanıt arayan anneler, bu tür bilgileri kimi zaman yakın çevrelerinden edinirken kimi zaman da internete başvuruyor. Aptamil Çocuk Devam Sütleri'nin girişimiyle açılan ilkadimlarim.com, anneleri bu döneme ilişkin yanlış bilinenlerden ve internetteki bilgi kirliliğinden korumayı hedefliyor.

ilkadimlarim.com da; hamilelik dönemi boyunca bebeklerin hafta hafta gelişimi ve büyümesi, doğuma ve doğum sonrasına hazırlık için gerekli tüm bilgiler bulunuyor. Doğum sonrası için ise; emzirme dönemi ve faydaları, ek besinlere geçiş dönemi ve ay ay beslenme tabloları, bebeğin fiziksel ve psikolojik gelişimi gibi konularda adım adım bilgi ve ipuçlarını konunun uzmanlarından bulmak mümkün.



Kişiye özel canlı destek hattı



ilkadimlarim.com üyeleri, hamileliğine ve bebeğine özel önerilerden ve uzman görüşlerinden yararlanabiliyor. "Uzmana Sor" destek hattı bölümünün olduğu ilkadimlarim.com da, anne adayları ve anneler, haftaiçi her gün mesai saatleri içerisinde psikologlar, beslenme uzmanları ve gıda mühendislerinden oluşan uzman bir ekipten canlı bağlantı yoluyla ulaşılabiliyor. Öte yandan ilkadimlarim.com'da, ek gıda dönemine özel tarifler de yer alıyor.