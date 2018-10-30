Apiterapi çalışmalarının tabana yayılması hedefleniyor

30 Ekim 2018

Esra ÖZARFAT

BURSA - Arı ürünlerinin tıptaki yeri ve önemiyle birlikte apiterapi uygulamalarının ele alındığı “3. Apitoryum Buluşması” Bursa’da Dikbıyık Arı Çiftliği’nde gerçekleştirildi. Kongreye Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin’in yanı sıra Türkiye genelinden 13 üniversiteden 73 öğretim üyesi ve araştırmacı katıldı. Katılımcılar arı ürünleriyle ilgili yaptıkları araştırmaları ve ortaya çıkan yeni ürünleri kongrede paylaşma imkanı buldu. İki oturum halinde yapılan kongrede Türkiye’de apiterapinin gelişmesi, tamamlayıcı tıbbın ön plana çıkarılması konuları masaya yatırıldı. Kongreyi organize eden Dikbıyık Arı Çiftliği sahibi İslam Dikbıyık, Türkiye’de üreticinin bilime dayalı üretim yapmasını sağlamak için kongreyi geleneksel hale getirdiklerini ifade etti.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, apiterapinin Türkiye’de tabana yayılmasını hedeflediklerini vurguladı. Türkiye’de arı sütü üreten 100’e yakın üretici bulunduğuna işaret eden Şahin, “Türk insanı ikincil ürünler dediğimiz arı ürünlerinde tedaviyi gündemine alacak. Tıp bu alanda çalışıyor. Dünyada apiterapinin kullanımı çok yoğun bir şekilde artıyor. Apiterapi ile tıp, alternatif tıpta birleşti. Bu alanda ithalata gerek kalmadan kendimiz üretebilmeliyiz. Birlik olarak sektörü bu yöne kanalize etmek için bu yıl ‘Kadınlarımız Arı Sütü Üretiyor’ diye bir proje yürüttük. Arı sütü, polen, propolis ve arı zehiri gibi ürünleri artık işletmelerimizin üretmesini istiyoruz. Bu konuda merkez birliği olarak üretici tabanına yönelik ciddi çalışmalarımız var. Bu konuda projeler üretiyoruz. Bu konuda Bakanlığımızla apiterapi ürünleri üretime destek verilmesi konusunda çalışma yapmamız lazım. Türkiye'de apiterapi merkezleri kurulacak. Kurulduğu zaman eğer biz bu apiterapi ürünlerini üretemezsek yurt dışından ithal gelecektir, dışa bağımlılık olacaktır. Bu konuda gerekli altyapı çalışmalarını yapmalıyız ki bu merkezlerin ürün ihtiyaçlarını Türkiye arıcısı olarak karşılayabilelim” dedi.

Türkiye dünya çam balı üretim merkezi

Türkiye’nin üreterek zenginleşeceğine vurgu yapan Ziya Şahin, tarım ve hayvancılığın gelişmesinde arıcılığın büyük önemi olduğuna dikkat çekti. Şahin; “Bugün Türkiye dünya çam balı üretim merkezi. Yüzde 92’sini biz üretiyoruz. Milli çam balı alanları oluşturulursa bu yıllık 150 bin ton çam balı üretebiliriz. Türkiye genelinde 7 milyon 900 bin kovanımız, 60 bin arıcımız var. Dünyada kilometrekareye en fazla arı düşen ülkesiyiz. Kırsal kalkınmada mevcut arıcıların geliştirilmesi ve sisteme entegre edilmesi daha fazla verim elde edilmesini sağlayacaktır. Bu noktada devletten bize kestane, çam gibi üretim alanları oluşturmasını istiyoruz. Çok çeşit olmaktansa her bölgenin kendi florasına uygun ormanlar oluşturulmasını istiyoruz. Türkiye’de artık destekler kovan başı değil, üretenlere ve ürünün niteliğine göre verilmeli” diye konuştu.