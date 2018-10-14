Bilgisayar başındakilerin tromboz riski yüksek

14 Ekim 2018

Derin Ven Trombozu uzun uçak veya tren, otobüs yolculuklarındaki uyarılarla bilinse de aslında hareketsiz yaşam ve iş ortamı bulunan çok sayıda kişiyi etkileme ihtimali bulunuyor. Öyle ki yılda 30 bin kişi tromboz nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen hastalık toplumda yeterince bilinmiyor.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı ve Başkent Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Tankut Akay, Derin Ven Trombozunun (DVT) yılda 30 bin ölüme neden olsa da “önlenebilir hastane ölümleri” içinde ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği ve Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, 13 Ekim Dünya Tromboz Gününde Ankara’da çeşitli etkinlikler düzenledi. Toplumun hastalığa ilişkin bilgisinin ve farkındalığının artırılması amacıyla bando eşliğinde Anıtkabir’den Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü Güneş Meydanı’na kadar yürüyüş düzenlendi. “Pıhtıya karşı hareket et” sloganıyla düzenlenen etkinliğe bisiklet sürücüleri de katıldı. Etkinlikte sağlık ve DVT’den korunmak için hareketin önemi vurgulandı.

Beyaz yakalılar risk altında

DVT’ye karşı korunmanın en önemli yolu, çok sayıda başka hastalıkta olduğu gibi hareketlilik. Bilgisayar başında çok fazla vakit geçirmek zorunda kalan beyaz yakalılar, öğrenciler hareketsizlikten kaynaklı hastalıkların risk grupları arasında bulunuyor. Sigara kullanımı, uzamış hareketsizlik, uzun süre yatakta kalmak (uzamış yoğun bakım yatışı, hastanede yatış, felç nedeniyle yatağa bağlı kalmak gibi), genel anestezi gerektiren uzamış ameliyatlar (özellikle kalça çıkığı gibi büyük ortopedik ameliyatlar sonrasında, varis hastalığında genişleyen toplardamarlar içindeki türbülanakım nedeniyle kanın göllenmesi de pıhtı riskini artıran nedenler arasında.

DVT ve akciğer embolisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tankut Akay, hastaların büyük kısmının aniden ortaya çıkan çok şiddetli ağrı ve şişlikle doktora başvurduklarına dikkat çekerek hastalık belirtilerini şöyle sıraladı:

• Genellikle aniden ortaya çıkan ve çoğu zaman baldır bölgesi civarında oluşan ağrı.

• Derin VenTrombozu’nda oluşan pıhtının büyüklüğü ve seviyesine bağlı olarak, değişik şekillerde ortaya çıkan şişlik. Eğer, pıhtı seviyesi kasık bölgesine kadar ulaşmışsa genellikle tüm bacak; eğer pıhtı diz toplardamarı seviyesinde ise baldırda şişme olur.

• Çoğu zaman bacak şişmesine, renk ve sıcaklık değişiklikleri eklenir.

Prof. Dr. Akar: Tedavi mümkün, muayene olun

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Rüçhan Akar da etkinlik kapsamında yaptığı değerndirmede, “Meme kanseri, akciğer kanseri ve araç kazalarından ölenlerin toplamından daha fazla insanı damarlardaki pıhtılaşma nedeni ile kaybetmekteyiz. Bu verilere göre ülkemizde her sene yaklaşık 30 bin kişi trombozdan ölmektedir.

Bacak toplardamarlarında oluşan pıhtı bazen bu bölgelerden koparak akciğerlere atılıyor ve sonucunda pulmoneremboliye yol açabiliyor. Bu durumda ölüm veya kronik kalıcı hastalıklara yol açar. Tromboembolik olaylar hem erken dönemde hem de geç dönemde hayatınızı tehdit edebilir, yaşamınızı olumsuz etkileyen sorunlara neden olabilir. Unutmayınız pıhtı fark edilebilir önlenebilir ve tedavi edilebilir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile hem yeni jenerasyon pıhtı önler ilaçlar, hem de pıhtının mekanik olarak temizlenmesini sağlayan cihazlarla tedavide önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Erken dönemde uzman bir kalp damar cerrahının sizi değerlendirmesini tavsiye ederiz.” dedi.