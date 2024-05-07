Bilim insanlarından çarpıcı 'gen araştırması': Neredeyse tüm kişilerde Alzheimer'a sebep oluyor!

"Nature Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmada, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırdığı bilinen "APOE4" geni incelendi. 10 binden fazla kişi ve 3 binden fazla beyin biyopsi örneği sonucuyla yapılan çalışmada, Alzheimer'ın "yeni bir genetik formunun" tespit edildiği belirtildi.

Neredeyse tüm kişilerde Alzheimer'a sebep oluyor

Daha önceki araştırmalarda Alzheimer hastalığı riskini artırdığı bilinen söz konusu gen varyantının, yeni yapılan çalışmayla iki kopyasına sahip neredeyse tüm kişilerde Alzheimer'a sebep olduğu belirlendi.

Diğer varyantlara göre daha erken semptom veriyor

"APOE4" gen varyantının iki kopyasına sahip 65 üstü kişilerin yaklaşık yüzde 95'inin hastalığın belirtilerini gösterdiği kaydedilirken, bu kişilerin diğer "APOE" gen varyantlarına (APOE2, APOE3) göre daha erken Alzheimer semptomları gösterdiğine dikkat çekildi.

"Toplumun sadece yüzde 2'si bu ikiliye sahip"

Araştırmacılardan Juan Fortea, "Bu genin 30 yılı aşkın süredir Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırdığı biliniyor ancak şimdi bu genin iki kopyasına sahip kişilerin neredeyse tamamında Alzheimer hastalığı geliştiğini gördük" dedi.

Fortea, APOE4'ün iki kopyasına sahip kişilerin toplumun yaklaşık yüzde 2'sini oluşturduğunun altını çizerek, bu gene sahip kişiler için özel araştırma stratejilerinin ve tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Alzheimer nedir?

Beta-amiloid ve tau proteinlerinin beyin hücrelerinde birikmesi sonucu sinir hücrelerinin ölmesiyle hafıza kaybı, bunama ve günlük aktiviteleri yerine getirememe ile sonuçlanan dejeneratif bir beyin hastalığı olan Alzheimer, kişilerin beynin öğrenmeyle ilgili kısmını etkileyerek düşünme, öğrenme ve hatırlama yetisinin kaybolmasına neden olur.

Alzheimer belirtileri nelerdir?

* Günlük yaşamı etkileyecek düzeyde unutkanlık

* Günlük işleri yerine getirmekte güçlük çekme

* Konuşurken kelime bulmakta güçlük çekme

* Tarihleri unutma veya bildiği yolları bulamama

* Karar vermekte güçlük çekme

* Pratik düşünme becerisinin azalması

* Sık kullanılan eşyaları yanlış yere koyma

* Kişilik değişiklikleri

* Ruh hali veya davranışlarda değişiklik

* Sorumluluktan kaçınma

* Takip etme ve takip edildiği şüphesi taşıma

* Amaçsız gezinme ve uygunsuz cinsel davranışlar

* Aşırı yemek yeme ya da hiç yememek, uykusuzluk ve halüsinasyonlar