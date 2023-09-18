  1. Dünya Gazetesi
  2. Sağlık
  3. BioNTech'ten mpox çiçeğine karşı 90 milyon dolarlık aşı anlaşması
Takip Et

BioNTech'ten mpox çiçeğine karşı 90 milyon dolarlık aşı anlaşması

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) ile mpox çiçeği hastalığına (Monkeypox-maymun çiçeği) yönelik mRNA tabanlı aşılar geliştirmek için iş birliği yapacağı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

BioNTech ve CEPI’den yapılan ortak açıklamada, söz konusu işbirliğinin deri döküntülerine neden olan ve fiziksel temas yoluyla insanlara bulaşabilen Mpox virüsüne (maymun çiçeği) karşı mRNA tabanlı aşıların geliştirilmesini kapsadığı belirtildi.

Açıklamaya göre, CEPI, aşıların geliştirilmesi için BioNTech’e 90 milyon dolara kadar finansman sağlayacak.