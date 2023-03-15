Bosnalı ilaç devinin ürünleri Abdi İbrahim güvencesiyle Türkiye’de

Abdi İbrahim, Bosnalı Bosnalijek ilaç firmasıyla iş birliğine giderek, Bosnalijek’in solunum ilacı ve lizozim bazlı gıda takviyelerinin Türkiye’ye Abdi İbrahim güvencesiyle getirileceğini duyurdu.

İş birliği, Abdi İbrahim üst yönetiminden CEO Süha Taşpolatoğlu, Uluslararası Pazarlar Grup Başkanı Köksal Ülgen ve İş Geliştirme Direktörü Sevgi Özalp’in Saraybosna’da Bosnalijek'in üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda resmiyet kazandı.

“Sağlık ürünlerini tüketicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz”

Abdi İbrahim’in CEO’su Süha Taşpolatoğlu, insan sağlığını iyileştirme tutkularını paylaşan Bosnalijek ile çalışmaktan memnun olduklarını ifade etti. Taşpolatoğlu: “Bilimsel olarak insan sağlığına katkı sunduğu kanıtlanmış olan yenilikçi sağlık ürünlerini ülkemizdeki tüketicilerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve Bosna Hersek, yakın siyasi ve ekonomik ilişkileri olan iki dost ülke. Ekiplerimiz daha ilk toplantıda güçlü bir bağ hissettiler ve bu bağ önemli bir iş birliğine dönüştü. İnsan sağlığını iyileştirdiği ve koruduğu bilimsel olarak kanıtlanmış tüketici sağlığı ürünlerini Türkiye'ye getirmeye ve tüketicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yüksek pazar payı elde etmeyi hedefliyoruz”

Bosnalijek Genel Müdürü Nedim Uzunović ise, Bosnalijek'in en önemli stratejik hedeflerinden birinin Türkiye pazarına giriş yapmak ve benzersiz nitelikteki lizozim bazlı ürünlerini Türk halkına sunmak olduğunu belirtti. Uzunović sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye, dünyanın en büyük 20 ilaç pazarı arasında yer alıyor ve uluslararası şirketler için de cazip pazarlardan biri. Solunum ilacımız ve lizozim bazlı gıda takviyelerimizin Türkiye pazarına girmesinden gurur ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye, boğaz ağrısı ilaçlarında dünyanın en büyük ve rekabetçi pazarı. Yine de bu ürün segmentinde yüksek bir pazar payı elde ederek lider olacağımıza inanıyoruz."