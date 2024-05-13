Bugün başladı! MHRS Onaylı Randevu nedir, nasıl Onaylı Randevu alınır?

Sağlık Bakanlığı, bugün itibariyle yeni randevu sistemini devreye aldı. Yeni sistemle devlet hastanelerinde vatandaşların daha muayene randevusu alması amaçlanıyor.

Onaylı Randevu nasıl alınır?

Hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak.

'Onaylı Randevu'da onay saat kaça kadar verilmeli?

Yeni uygulamayla, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sisteme bildirmesi gerekecek. Onay işlemi de randevu alınan kanallar üzerinden yapılacak.

Onaylı Randevu saat kaçta iptal ediliyor?

Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

Doktor muayenesine gitmezse kaç gün randevu verilmeyecek?

Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.

Onaylı Randevu uygulamasından kimler muaf?

Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak, bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.

Bugünden itibaren, hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.

Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.