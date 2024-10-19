Covid-19 pandemisi sonrasında kalça ağrısı şikayetlerinde artış yaşanıyor

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Hakan Başaran, koronavirüs pandemisi sonrasında artan sağlık sorunlarına dikkat çekti. Başaran, Covid-19'un eklem iltihaplanması, eklem ağrısı ve sertliğine neden olabildiğini aktardı.

Potansiyel sinir hasarı kaynaklı ağrılar

Başaran, "Hastalık ayrıca olan kalça kireçlenmesini kötüleştirebiliyor veya yeni kireçlenme formlarını tetikleyerek uzun süreli kalça ağrısına yol açabiliyor. Hastalığa bağlı pıhtılaşma sorunları veya steroid kullanımı nedeniyle kan akışındaki bozulma kalçada avasküler nekroza yani kemik ölümüne neden olabiliyor. Koronavirüsle ilişkili potansiyel sinir hasarından kaynaklanan nöropatik ağrı, kalça bölgesini etkileyebiliyor. Yine hastalıkla ilişkili stres, kaygı ve depresyon, ağrı da dahil olmak üzere fiziksel semptomlar olabiliyor" dedi.

Başaran, koronavirüs sonrası özellikle avasküler nekroz durumunda kalça ağrılarının en başta hafif olduğuna dikkati çekerek, hastalığın hafif ağrı ve hareketlerde kısıtlılık şeklinde başladığını, ilerleyen dönemlerde ise gece ağrılarına neden olabildiğini, ağrıların ihmal edilmesi durumunda kalça hareketlerinde ileri derecede kısıtlanma yaşanabileceğini vurguladı.

Uzun süre geçmeyen ağrılarda hekime başvurmak şart

Kalçada ağrının geçmemesi durumunda hekime başvurmak gerektiğinin altını çizen Başaran, "Hasta bize başvurduğunda öncelikle öyküsünü alıyoruz. Daha sonra görüntüleme yöntemlerine başvuruyoruz. Görüntüleme yöntemlerinden özellikle MR bize kalça beslenmesindeki bozulmayı, kalça kemiği içindeki kemik ölümünü gösterebiliyor ve tanıyı kolaylıkla bunlarla erken evrede koyabiliyoruz. Daha ileriki evrelerde artık kalça röntgeniyle bile görünür hale geliyor" bilgisini verdi.

Başaran, hafif durumda olan hastalara ilaç tedavisi verdiklerini, istirahat önerdiklerini, gerekirse fizik tedavi yaptıklarını, daha ilerlemiş vakalarda kalça topuzuna küçük bir kesiden kanallar veya delikler açılarak, buradaki ödeme bağlı basıncın azaltılabildiğini kaydetti.