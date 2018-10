DentGroup'tan Ankara'ya klinik

01 Ekim 2018

“Yeni Nesil Diş Hekimliği” konseptiyle açılan DentGroup Ankara-Çayyolu hem yetişkinlere hem de DentGroup Kids ile çocuklara hizmet verecek.

Protez, estetik diş hekimliği, ortodonti, pedodonti, implantolojinin yanısıra cerrahi operasyonların da yapılacağı kliniğin ortakları Endodonti Uzmanı Dr. Burcu Kocatüfek Özyılmaz ve Ortodonti Uzmanı Dr. Songül Sandalcı amaçlarının; Ankara'da kurumsal bir marka çatısı altında hizmet vermek olduğunu söylerken, dijital diş hekimliği konseptiyle yazılımların, dijital görüntüleme tekniklerinin sunduğu imkanlar doğrultusunda hastaların tedavilerine çözümler sunacaklarını dile getirdi. DentGroup'un hastalara sağladığı bazı tedavileri Ankaralılarla da buluşturmak istediklerini söyleyen Kocatüfek ve Sandalcı, hastaların tedavilerinin 5 yıl garanti altında olacağını vurguladı. Ayrıca yeni kliniklerinde Dijital Gülüş Tasarımı, Invisalign, Biyolojik Beyazlatma, All On Four gibi tedavi seçeneklerini sunacaklarını da sözlerine eklediler. DentGroup Ankara-Çayyolu’ n da yapılacak olan tüm tedavilerin teknisyenlik tarafı yine DentGroup bünyesinde bulunan dijital diş laboratuvarı DentLab tarafından tasarlanıp üretilecek.

DentGroup Yönetim Kurulu Başkanı Dt. Efe Çelebi ise marka olarak kurumsallaşmaya ve standartlaşmaya çok önem verdiklerini, hizmet kalitesini hasta konforu adına Türkiye’nin her yerinde, dünya standartlarının üzerine çıkartmayı hedeflediklerini belirtti. İstanbul’da 10, Türkiye genelinde 15 şubesi bulunan DentGroup standartlarını tüm Türkiye’ye aynı şekilde taşıdıklarını, farklı şehirlerde de klinik açmaya devam edeceklerini dile getirdi.