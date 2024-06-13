Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 20 Nisan'da yapılan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-DUS) tercih işlemleri başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 20 Nisan'da yapılan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-DUS) tercih işlemleri başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-DUS tercih işlemleri, bugünden itibaren 25 Haziran saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.