Doğum sonrası izinsiz fotoğraf davalık oldu!

Hatay'da yaşayan 29 yaşındaki İlknur Dolğun, 28 Şubat 2023'te Reyhanlı ilçesindeki bir özel hastanede ikiz bebek doğurdu. Doğumu gerçekleştiren doktor, gündelik hayatında başörtüsü takan annenin başı açık hali ile bebeklerinin yüzünün göründüğü fotoğrafları çekti. Aile, akrabalarının haber vermesi üzerine, fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığını öğrendi. Anne İlknur Dolğun, durumu yargıya taşıdı. Soruşturma sonunda iddianame hazırlanarak doktora ceza talep edildi.

'Canımla cebelleşirken benim fotoğrafımı çekip atmış'

Anne İlknur Dolğun, paylaşım sonrası üzüntü yaşadığını ve psikolojik olarak etkilendiğini belirterek şunları söyledi: “İkiz bebeklerim oldu, doğum yaptım. Fotoğrafımı çekmişler, sosyal medyaya atmışlar. Benim sosyal medya hesabım yoktur. Akrabalarımız bana fotoğrafımı atıyor. Benim paylaşımlardan haberim olmadığını söyledim. Kendi canımla cebelleşirken benim fotoğrafımı çekip atmış. Ben kesinlikle imza atmadım, fotoğraf paylaşılmasına da iznim yoktu. Çok üzüldüm, ben başörtülü birisiyim. Eşimle tartıştım, sorun yaşadık. Bir hafta boyunca kendi canımla mücadele ederken bir de yaşananlara üzüldüm. Depremin ardından çok zor oldu. Psikolojik olarak çok etkilendim."

'Bizim örf ve adetlerimizde böyle şeyler uygun değil'

Kadının eşi Süleyman Erdal Dolğun, doktor hakkında şikayetçi olduklarını, yaşananların yargıya taşındığını dile getirerek şuları kaydetti: “Eşim depremin ardından doğum yapacaktı, hastane bulamadık. Reyhanlı'da bulunan hastaneyi bulduk. Doğum için gitti, bizim haberimiz olmadan doktor; eşimin ve çocuklarımın fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış. Bizim rızamız, iznimiz dışında yapılan bir paylaşımdı. Mahkemeye taşıdık, şikayetçi olduk. Şuanda mahkeme devam ediyor. Benim eşim başörtülü, saçları açık bir şekilde ve çocuklarımın yüzü gözükür bir şekilde paylaşmış. Bu durumu kimse kabullenmez. Bizim örf ve adetlerimizde böyle şeyler uygun değil. Reklam amacıyla hastaların sosyal medyada paylaşılması normal mi."

Baba, kendisine ulaşan hastanenin özür dileyerek para teklif ettiğini, bunun kabul etmediklerini, adalete güvendiklerini ifade etti. Hastane ise açıklama yapmaktan kaçındı.