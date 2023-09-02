Dört branşta randevu sorunu sürüyor; Koca 'Çözüm arıyoruz' dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) randevu sorunlarının önüne geçmek amacıyla yeni uygulamaların başlatıldığını söyledi.

Koca, bunların belli bir oranda sonuç verdiğini vurgularken, "MHRS randevularıyla ilgili özellikle bazı branşlarda sorunlarımız kısmen devam ediyor" dedi.

Sağlık bakanı şöyle devam etti: "Cildiye, plastik cerrahi, göz, Kulak Burun Boğaz (KBB) gibi branşlarda yer yer sorunlar yaşıyoruz. Bunu yeri geldiğinde mesai sonrası uygulamalar, yeri geldiğinde hekim takviyesi yaparak çözme çabası içerisindeyiz."

Rapor için yeni çözüm

Yaşlıların kendilerinden sorumlu bir hekime emanet edileceği Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri'nin (YAŞAM) sayısını artırmaya başladıklarını da vurgulayan Koca, uygulamaya 80 yaş üzeriyle başlandığını ama ileriki süreçte 65 yaş üstüne de hizmet sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

Hekim, hemşire, tıbbi sekreter ve teknikerin görev yaptığı bu merkezlerde hastaların evlerinde ziyaret edileceğini, bazı rapor, reçete gibi işlemlerinin de hastaneye gelmelerine gerek kalmadan uzaktan online sistem aracılığıyla çözüleceğini anlatan Koca, bu çerçevede hastaların hastaneye gitmesine gerek kalmadan bazı işlemlerinin online sistemle gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacak "Telemedicine" uygulamasını başlatacaklarına işaret etti.

Bakan Koca, "Telemedicine sistemini hem aile hekimliklerinde hem de hastanelerdeki poliklinik süreçlerinde devreye almak istiyoruz. Sistem öncelikle Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerimizde ilk kez başlayacak." açıklamasında bulundu.

Hastaneye gitmeye gerek kalmayacak

Koca, uzaktan sağlık hizmeti Telemedicine gibi sağlık hizmetleriyle de özellikle kronik hasta grubunun bazı işlemlerini hastaneye gelmelerine gerek olmadan gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Koca şunları ifade etti: "Kronik hastalar içinde toplamda yüzde 22 oranındaki hastamız, rapor, reçete veya tetkik için hastanelere müracaat ediyor. O müracaatları hastaneye gelmelerine gerek olmadan, online çözmemiz mümkün olabilir. Dolayısıyla bu noktalarda oluşan hasta yükünü daha da azaltarak MHRS sorununu biraz daha çözmek istiyoruz."