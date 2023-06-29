DSÖ, diyet koladaki bazı tatlandırıcıları 'kanserojen' ilan edecek

Reuters’ın edindiği bilgiye göre DSÖ’ye bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) birçok üründe kullanılan aspartam hakkındaki kararı Temmuz 2023’te alacak.

IARC’nin yanında DSÖ’nün katkı maddeleri komitesi JECFA da aspartamı inceliyor. Komite bulgularını IARC’nin kararını açıkladığı gün olan 14 Temmuz’da açıklayacak.

JECFA 1981’de aldığı kararla aspartamın ‘kabul edilen günlük limitler dahilinde’ tüketilmesinin güvenli olduğunu bildirmişti. Örneğin, 60 kilogram ağırlığındaki bir yetişkinin risk altında olması için her gün 12 ila 36 kutu diyet soda içmesi gerekiyor.

Aspartam yıllardır kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Geçen yıl, Fransa’da 100 bin yetişkinle yapılan bir çalışma, aspartam da dahil olmak üzere fazla miktarda yapay tatlandırıcı tüketen kişilerin kanser riskinin ‘biraz daha yüksek’ olduğunu göstermişti.

Yine geçen yıl Florida Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmada aspartamın, kaygı düzeyini artırdığı, hatta sonraki nesillerin -bu içecekten içmediği halde- kaygı düzeyinin yüksek çıktığı tespit edilmişti.