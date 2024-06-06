Eczanelerde yaşanan şiddete karşı 'tedbir' çağrısı

TEB'den yapılan açıklamada, Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odasının başkan ve yöneticilerinin '44. Dönem 1. Bölgelerarası Toplantısı' için 30 Mayıs -1 Haziran'da Diyarbakır'da bir araya geldiği, toplantıda eczacılık mesleğinin gündemindeki konuların ele alındığı belirtilerek, bu kapsamda hazırlanan sonuç deklarasyonuna yer verildi.

Eczanelerde yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekilen deklarasyonda, "Eczanelerde yaşanan şiddet olaylarının engellenmesi ve tekrarlarının yaşanmaması adına kapsamlı tedbirlerin ve caydırıcı yaptırımların uygulanması zaruri hale gelmiştir. Birinci basamak sağlık danışmanı olarak sağlık hizmeti sunan meslektaşlarımızın güvenli ortamlarda hastalarına hizmet sunmaları için sorumluluğu bulunan bütün yetkilileri acilen göreve çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gündemin bir diğer konusu 'Kamu Kurum İskontosu'

Kamu Kurum İskontosu sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması istenen deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

"Kamu Kurum İskontosu uygulanmayan, eksik uygulanan ve bazı firmalar tarafından temin şekli angarya olarak dayatılan ilaçların sayısı her geçen gün artmaktadır. Eczacılar bu ilaçları, maliyetinin altında hastasına sunmaya zorlanmakta ve hastaların ilaçlara erişimi gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilaç firmaları arasında çözümlenmesi gereken bu konunun muhatabı eczacılar değildir. Sorunun, ivedilikle çözülememesi halinde hayati öneme haiz bazı ilaçlar eczacılar tarafından temin edilemeyecek ve hasta mağduriyetlerinin oluşması kaçınılmaz hale gelecektir. Konunun çözümü için yetkilileri ivedilikle göreve davet ediyoruz."

İlaç temin süreçleri sürdürülebilir olmalı

'İlaç Fiyat Kararnamesi'ndeki baremlerin, ilaç fiyat artışları ile aynı oranda güncellenmesini ve bu güncellenmelerin birliğimizin görüşü alınarak belli bir standarda bağlanmasını talep ediyoruz' ifadesine yer verilen deklarasyonda, ilaç temin süreçlerinin daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi gerektiği belirtildi.

Diyabet hastalarının kullandıkları şeker ölçüm çubukları ve iğne uçlarının fiyatları ile kişiye özgü ilaç olarak eczacı tarafından üretimi gerçekleştirilen majistral ilaç tarifelerinin hastaların bu ürünlere erişimini engellemeyecek, hasta ve eczacı mağduriyeti oluşturmayacak şekilde güncellenmesi istenen deklarasyonda, deprem bölgesindeki eczacılar için SGK protokolü, vergi ve prim borçları ile ilgili özel iyileştirmeler talep edildi.

Eczacı kooperatiflerinin ekonomik sürdürülebilirliği açısından İlaç Fiyat Kararnamesinde düzenlemeler yapılması ve toplum sağlığının korunması için takviye edici gıdaların farklı mecralarda satışına ilişkin düzenleme talepleri de deklarasyonda yer aldı.