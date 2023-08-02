En yüksek stres ve depresyon Türkiye’de

AXA Grubu, 2023 yılı Zihin Sağlığı ve Esenlik Araştırması’nı yayınladı. Türkiye, ABD, Meksika, Filipinler ve Tayland’ı da kapsayarak 16 ülkede 18-74 yaş arası 30 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırma ile yaş ve cinsiyet faktörünün zihin sağlığı üzerindeki etkileri yakından incelendi. İş yerinde zihin sağlığının desteklenmesinin esenliği ve verimliliği artırdığı vurgulanan araştırmada, son dönemde çalışma hayatının sıcak gündem maddelerinden biri haline gelen “çalışanları elde tutma” konusuna dair öneriler de sunuluyor.

AXA’nın 2023 yılı Zihin Sağlığı ve Esenlik Araştırması Raporu, COVID-19 pandemisinin etkilerinin daha az hissedilmeye başlamasının ve önlemlerin (sosyal mesafe, karantina) ortadan kalkmasının dünya genelinde bireylerin psikolojilerini olumlu etkilediğini ortaya koydu. Katılımcılara iletilen kendinizi nasıl hissediyorsunuz sorusuna verilen cevaplarda, kendisini iyi hissettiğini belirtenlerin oranı bu yıl ilk kez araştırmaya dahil edilen Tayland’da en yüksek iken, kendisini iyi hissetmeyen kişilerin oranı en yüksek İngiltere’de gözlemlendi.

İyi hisseden kadınlar erkeklerden yüzde 24 düşük

Dünya genelinde ise kendisini iyi hisseden kişilerin oranı yüzde 24, “idare ediyorum” diyen kişilerin oranı yüzde 35, isteksiz kişilerin oranı yüzde 28, bunaldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 13 olarak belirtiliyor. Araştırma, yaşlarına ve nerede yaşadıklarına bakılmaksızın iyi hisseden kadınların erkeklere göre yüzde 24 daha az olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın gerçekleştirildiği ülkeler arasında en yüksek stres ve depresyon oranları Türkiye’de görülürken, ülke aynı zamanda anksiyete oranlarında Çin ve Filipinler ile birlikte ilk sırayı paylaştı. Diğer ülkelere kıyasla Türkiye’de daha fazla sayıda insan yalnızlık hissi yaşadığı belirlendi.