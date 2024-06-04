"Enfeksiyon hastalıklarında Türkiye, Avrupa'nın en sorunlu ülkelerinden"

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Raporu'nun yarıyıl değerlendirme toplantısı, KUISCID önderliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye için tehdit oluşturan enfeksiyon hastalıklarında tanı, tedavi ve korunma alanlarında yeniliklerle birlikte son durum değerlendirildi.

Sağlık alanında hizmet veren veya bu alanda bilimsel çalışma yürüten araştırmacıların doğru karar almalarında ve yönlendirmelerinde yararlı olacak raporda, çalışmalar solunum yolu enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, gastrointestinal sistem enfeksiyonları, sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar, antimikrobiyal yönetim, vektörlerle bulaşan enfeksiyonlar, HIV enfeksiyonu, Covid-19, bağışıklama, sinir sistemi enfeksiyonları ve Tüberküloz başlıkları altında yürütülüyor.

"Antibiyotik direnci başlıca sorunlarımızdan biri"

KUISCID Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül, enfeksiyon hastalıklarında bilgi, teknoloji ve yeniliği harmanlayarak bir yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini belirtti ve ekledi:

"Antibiyotik direnci başta olmak üzere enfeksiyon hastalıkları alanında Türkiye, Avrupa bölgesinde en çok sorun yaşayan ülkelerden biri. Bu tür sorunlara çözüm önerilerinin, bu ülkenin son derece yeterli uzmanları tarafından getirilmesi gerekir. Ülkemizin uzman kadroları yetkin. Kendi sorunlarımıza Amerika ya da İngiltere'de hazırlanmış rehberler üzerinden tedavi uygulamakla yetinmek istemiyoruz. Sorun bizde, çözümün de bizde olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılacak çalışmalar sonucunda ulaşılacak bulguların uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmasını hedeflediklerini anlatan Ergönül, tüm çalışmaların bir arada kitaplaştırılmasını istediklerini aktardı.