Eris varyantı Türkiye'de görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" başlığı altında Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı.
"Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü." diyen Bakan Koca, testi pozitif çıkan kişilerin yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını dile getirdi.
Koca, mevcut tedbirlere ve günlük hayata devam edileceğini ifade ederken "Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız." dedi.