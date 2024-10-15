Finansal sağlık, zihinsel sağlık oranını 10 kat artırıyor

HSBC ve Intuit Rese­arch iş birliği ile ha­zırlanan “HSBC Ya­şam Kalitesi Raporu 2024”, 11 farklı ülkede 100 bin dolar ila 2 milyon dolar arasında ya­tırıma dönüştürülebilir var­lığa sahip 11 bin 230 kişi ara­sında gerçekleştirildi.

Finan­sal planlama ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi ele alan ra­porda, bireylerin gelecek plan­lamalarının ekonomik güven­ce hedefi ile sınırlı kalmadığı, sağlık, eğitim, sosyal yaşam, çevre kalitesi ve bireysel öz­gürlüklerini de kapsayan geniş bir perspektiften konuyu ele almayı tercih ettikleri görülü­yor. Araştırmaya katılanların %60’ı yaşam kalitesini fiziksel, zihinsel sağlık ve finansal zin­delik olmak üzere üç boyutlu olarak ele alıyorlar.

Baby Boomers’ların üçte biri emeklilik hayalinin uzağında

25 – 69 yaş aralığında ele alı­nan araştırmada finansal gü­venlik tüm kuşaklar için öne çıkıyor. Bireylerin doğru plan­lama yapması finansal güven­liğin sağlanarak yaşam kalite­sinin biçimlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Araştır­ma, sigorta kapsamında emek­lilik planlamasının Y Kuşağı, X Kuşağı ve Baby Boomers için öncelikli olduğuna işaret edi­yor. Ancak Baby Boomers ku­şağındaki her 10 kişiden 3’ü emeklilik hedeflerine uzak ol­duklarını dile getiriyor. Y Ku­şağı’nın ise erken yaşlardan itibaren daha fazla yatırım yaptığı gözlemleniyor.

Öncelik fiziksel ve ruhsal sağlıkta

HSBC Yaşam Kalitesi Ra­poru 2024 araştırma sonuç­ları, finansal geleceğini plan­layarak daha konforlu bir ge­lecek inşa etmenin mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Var­lık birikimine yönelik plan­lama kriterlerini yerine geti­ren grupta; fiziksel, ruhsal ve duygusal şartların korunma­sı (%77) kişilerin en hazırlıklı olduğu konu iken, bunu ‘Var­lık Birikimi’ (%61) ve ‘Emek­lilik’ (%35) bunları takip edi­yor.

HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yöneti­mi’nden Sorumlu Genel Mü­dür Yardımcısı Cem Muratoğ­lu, konuyla ilgili olarak şu gö­rüşleri dile getiriyor; “Finansal güvence, yaşam kalitesinin yalnızca bir yönü. HSBC’nin raporu, refahın çok boyutlu ol­duğunu vurguluyor ve yaşam kalitesini finansal refahın yanı sıra fiziksel sağlık ve zihinsel sağlık unsurlarının oluştur­duğunu gösteriyor.

HSBC ola­rak, Premier müşterilerimize bu geniş perspektifi sunmayı ve onların hayatlarını daha iyi hale getirmek için çalışmayı önemsiyoruz. Bu alandaki uz­manlığımızla ve uluslararası yetkinliklerimizle müşterile­rimize ve ailelerine gelecek­lerini planlama süreçlerinde kılavuzluk ediyor, onlara uy­gun Birikim Yönetimi, Nitelik­li Sigorta Ürünleri ve Bireysel Emeklilik çözümleri ile yaşam tarzlarına hitap eden seya­hat, sosyal yaşam, kültür sanat alanlarında ayrıcalıklı dene­yimler sunuyoruz.”

Yaşam kalitesi kim için ne anlama geliyor?

Yaşam Kalitesi 2024 Raporu kapsamında katılımcılara iyi bir yaşam kalitesi olarak neyi tanımladıkları da soruldu. Ra­por, Yaşam Kalitesinin üç bo­yutu olan fiziksel ve zihinsel sağlık ile finansal zindelik ara­sındaki etkileşimin birbiriyle oldukça ilişkili olduğunu gös­teriyor. Fiziksel sağlık, iyi bir yaşam kalitesi için en önemli faktör olmaya devam ederken, ardından zihinsel sağlık ve fi­nansal zindelik geliyor. Bu üçü birlikte, varlık sahibi kesim için iyi bir ‘Yaşam Kalitesi’nin %60’ını oluşturuyor.

Finansal refah düşüşte

Raporun ana çıktıları ise şu şekilde sıralanıyor;

-Finansal güvenlik tüm kuşaklar tarafından önemseniyor.

-Araştırmaya katılan bireyler, yaşam hedeflerine yönelik ana tehditlerin artan yaşam maliyeti ve sağlık kaygıları olduğuna işaret ediyor.

Genel Yaşam Kalitesi Endeksi 76 seviyesinde kalırken, birçok pazarda finansal refahta düşüş kaydediliyor.

-Bireylerin sigortaya sahip olma konusundaki farkındalıkları artıyor ancak bu konuda kendilerini güvence altında hissetmiyorlar. Neredeyse her varlık sahibi 4 kişiden 1’inde bu güven kaybı gözlemleniyor.

Sigorta kapsamında güvende hissetme ihtiyacı Y kuşağı, X kuşağı ve Baby Boomers için en önemli önceliklerden biri olarak konumlandırılıyor.

-Global olarak portföy çeşitliliği artıyor. Varlıklı yatırımcıların %33’ü portföylerini yurt dışına çeşitlendirmeyi planlıyor.

Teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi temalar, yatırımcıların ilgisini çeken başlıca alanlar.

-Varlık sahibi her 10 kişiden 8’i miras planlamasının kendilerini ilgilendirdiğini düşünüyor ancak yalnızca 4’ü bir vasiyet hazırlıyor.

Mali sağlık, fiziksel ve zihinsel sağlığı beraberinde getiriyor

Mali açıdan sağlıklı olanların fiziksel sağlıkta yüksek puan alma olasılığı 1,2 kat daha fazla. Fiziksel sağlıkta yüksek puan alan kişilerin mali açıdan sağlıklı olma olasılığı ise 1,6 kat daha yüksek. Fiziksel sağlıkta yüksek puan alanlar yaşam kalitesinden 2 kat daha fazla memnun. Bu kişilerin ortalamanın üzerinde zihinsel sağlık sergileme olasılığı 10,3 kat daha fazla. Mental sağlıkta ortalamanın üzerinde puan alan kişilerin fiziksel sağlıkta yüksek puan alma olasılığı da 3,7 kat daha fazla.

Z kuşağı depresyon ağında

Depresyon/anksiyete konusunda endişe duyan katılımcıların yüzdesi kuşaklara göre şu şekilde sıralanıyor: Z Kuşağı (%40, 25-27 Yaş), Y Kuşağı (%32 28-43 Yaş), X Kuşağı (%29, 44-59 Yaş), Baby Boomers (%23, 60-69 Yaş). Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Jan- Emmanuel De Neve, konuyla ilgili olarak şunları dile getiriyor: “Sosyal bağlantıların kalitesi, belki de zihinsel sağlığımızın en az önemsenen etkenleri arasında. Ancak HSBC araştırmalarının da ortaya koyduğu gibi, bu bağlantılar yaşam boyu esenlik açısından kesinlikle kritik öneme sahip. Bu sonuç, her yıl Dünya Mutluluk Raporu’na da yansıtılıyor. Toplumlar arasındaki refah farklılıklarını açıklarken büyük fark yaratan şey, sosyal destek, güven ve güvenilecek insanlara sahip olma düzeyleri olarak öne çıkıyor.”