'Hastanelere corona nedeniyle ziyaretçi alınmıyor' iddiasına yalanlama

İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasında bazı sosyal medya mecralarında yer alan "Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 varyantı nedeniyle ziyaretçi alınmadığı" yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Antalya il ve ilçelerindeki hastanelerde, Covid-19 varyantı ya da buna benzer herhangi bir sebep dolayısıyla ziyaretçi alımı konusunda kısıtlamanın söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada "Vatandaşlarımızın bu türden asılsız iddialara itibar etmemeleri ve sadece yetkili kurumlarca yapılan resmi açıklamaları esas almaları şehrimizin huzuru ve sağlığı önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.