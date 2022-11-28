İdlib'de sağlık merkezi açıldı

Qawafil, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Doktorlar Derneği'nin (AID) destekleriyle açılan el-Fevz Sağlık Merkezi, İdlib kırsalında yerinden edilmiş ailelerin yaşadığı Meşhed Ruhin bölgesinde yer alıyor.

Kamplar bölgesinde ücretsiz sağlık hizmeti verecek merkezde kadın ve çocuk sağlığı, diş kliniği ve acil servis gibi birimler bulunuyor.

İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki kamplarda yaşayan yaklaşık 50 bin kişinin sağlık merkezinin hizmetlerinden istifade edeceğini söyledi.

Işık, "Bu proje için Kuveyt Qawafil kurumu gerekli fon desteğini sağladı. Uluslararası Doktorlar Derneği uygulama ve yönetim safhasında yer alıyor. AFAD yer tahsisiyle ilgili katkı verdi. İHH İnsani Yardım Vakfımız ise tüm bu koordinasyonu yürütüyor. Sağlık merkezinin, çevresinde tam teşekküllü herhangi bir hastane bulunmadığı için oluşan ihtiyacı büyük oranda karşılayacağını düşünüyoruz" dedi.

Qawafil Başkanı Sinan el-Ahmed ise "Ramazan ayında Suriye ziyaretimiz esnasında bu projeyi görmüş ve tamamlamak için çalışmalara başlamıştık. Yaklaşık 6 ay gibi bir süre içerisinde inşaatı tamamlandı. Bugün ise açılışını yaptık" dedi.

Savaş coğrafyalarında sağlık hizmetlerinin büyük önem taşıdığını belirten Ahmed, "Ben bir anneyim. Bir annenin çocuğunun sağlığı için nasıl endişelendiğini çok iyi biliyorum. İşte bu yüzden bu projenin bugünden itibaren hizmet verecek olması Suriye'deki anneleri memnun ediyor" şeklinde konuştu.​​​​​​​