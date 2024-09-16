İlk onaylı ilaç olabilir! Pfizer’in kanser kaşeksisi ilacı Ponsegromab'dan umut verici sonuç

Pfizer, kanser hastalarının yaşadığı ciddi kilo kaybı ve iştahsızlığa karşı geliştirdiği ponsegromab ilacında önemli ilerlemeler kaydettiğini açıkladı.

CNBC-e'nin haberine göre; orta aşama klinik denemelerinde, ponsegromab ilacı hastaların kilo artışı, kas kütlesi kazanımı ve yaşam kalitesinde iyileşme sağladı. İlaç, ABD’de kanser kaşeksisi tedavisi için onaylanabilecek ilk ilaç olma potansiyeline sahip.

Denemelerde, 12 hafta boyunca ilacın en yüksek dozunu alan hastaların, plasebo grubuna kıyasla yüzde 5,6'lık kilo artışı yaşadığı gözlemlendi. Daha düşük dozlar alan hastalarda da kilo artışı sağlandı.

Pfizer'in keşif ve erken geliştirme başkanı Charlotte Allerton, yüzde 5’in üzerindeki kilo artışının klinik olarak anlamlı olduğunu belirtti. İlacın iştah ve fiziksel aktiviteyi artırma üzerindeki etkileri ise umut verici olarak değerlendirildi.

Pfizer, ponsegromab ile kanser kaşeksisi tedavisinde attığı bu adımın, dünya genelinde milyonlarca kanser hastası için büyük bir umut vadettiğini vurguladı.