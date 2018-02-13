Kadınlar kanserden bihaber

13 Şubat 2018

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEW YORK- Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği (ESGO) bünyesinde faaliyet gösteren kanserli hasta dernekleri birliği olan ENGAGe Eşbaşkanlarından Esra Ürkmez, kadın kanserleri konusunda Avrupa’da bilgilendirmenin çok yetersiz olduğunu söyledi. Ürkmez, Türkiye’de de kadın kanserleri konusunda Avrupa ile aynı kaderin paylaşıldığını dile getirdi.

Avrupa genelinde 80’den fazla üyesi bulunan birliğin önümüzdeki yıl sonuna kadar Doktor Murat Gültekin ile birlikte birliğin eş başkanlığını yürüttüklerini kaydeden Ürkmez, yaptıkları anketin jınekolojik onkoloji hastası 1436 kişi üzerinde yapıldığını söyledi. Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Sırbistan, İspanya ve Türkiye’yi kapsayan 10 Avrupa ülkesinde yapılan anket çalışmasının amacının hastaların kanser teşhis ve tedavi süresince yapılan doğru ve yanlışların tespiti olduğunu kaydeden Ürkmez, araştırma sonucunda geliştirilecek projerlerle bu yanlışların giderilmesinin amaçlandığını ifade etti. Ürkmez, araştırma kapsamında kısa vadede pilot seçilen hastanelerde de çalışmalara başlamayı planladıklarını söyledi.

"Türkiye’de de bilgi yetersiz”

Ankette yer alan soruların farkındalık, teşhis, tedavi ve sonrasındaki bakım üzerine olduğunu anlatan Ürkmez, frkındalık konusunda Sırbistan’ın en yetersiz ülke olduğunu söyledi. Ürkmez, Türkiye’de de kadın kanserleri konusunda bilgilendirmenin çok yetesiz olduğunu belirterek, araştırma ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Teşhis zamanında Yunanistan'da soruyu cevaplayanların yüzde 95.4’üne hiçbir bilgilendirici materyal verilmemiş. Düşünsenize, o kadın belki dün pazardan alışverişini yaparken bugün kanser olduğu söyleniyor. Eminim ki, kanserle ilgili bilgisi o kadar az ve belki bir o kadar da yanlış ki. O anda söylenenleri anlaması soktan dolayı çok düşük olduğundan, hasta ve hasta yakınları muhakkak ellerinde bilgi broşürleri ile eve gönderilmeli. Türkiye'de bu rakam, yani eline bilgi verilmeyen hasta yüzdesi 72.5. Bu konuda hasta derneklerine inanılmaz iş düşüyor. Hedeflerimiz arasında bunlar yer alıyor.”

Tedaviye başlama

Araştırmada ortaya çıkan çarpıcı bir sonucun da kanser teşhisi konulmasının ardından tedaviye başlanması ile ilgili olduğunu kaydeden Ürkmez, şöyle devam etti:

“Polonya'da kadın kanseri teşhisi konulduktan sonra tedavi için yüzde 59’u 1 aydan fazla bekliyor. Bunların yüzde 25.5’i ise 2 aydan daha çok bekleyenler arasında yer alıyor. Türkiye'de bu rakam çok olumlu, yüzde 66.5'’i bir ay içinde tedaviye başlıyor. 2 aydan faza bekleyenler sadece yüzde 8. Umarım ilerideki çalışmalar ile bu rakam çok daha düşer.”

Hastaların beklentisi

Hastaların kanser teşhis, tedavi ve sonrasında da sağlık sistemi oyuncularından büyük beklenti içinde olduklarını kaydeden Ürkmez, “İlk teşhisin konulması ve hastaya söylenmesinin ardından yaşanan şok nedeniyle hasta ve yakınları olayı anlayamıyor. Dolayısıyla ikinci bir görüşmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” dedi. Aynı zamanda bu tür hastaların önce insan olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Ürkmez, sadece ilaç tedavisinin yanı sıra diyetisyen, dernekler, ağrı bilimi desteği gibi hzimetlerin de hastaya verilmesi gerektiğini vurguladı.