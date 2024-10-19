Kadınların sadece yüzde 28'i meme kontrolü yaptırıyor

Günay DEMİRBAĞ

Avon, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla küresel bir kampanya başlattı. Meme sağlığı ve kendi kendine muayenenin önemine dikkat çekmeyi amaçlayan ‘The Boob Census 2024’ araştırması, 7 farklı ülkeden 7.000’den fazla katılımcı ile gerçekleştirildi. Araştırmaya göre, kadınların %45’i meme kanserinin belirtilerini fark etme konusunda kendilerini güvende hissetmezken, yalnızca %28’i düzenli olarak doktor kontrolüne gidiyor. Bu detaylı araştırmanın detaylarını Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulukaya’dan öğrendik.

"Kararlılıkla mücadele ediliyor"

Kadınlarda en çok görülen kanser türlerinden olan meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak üzere Avon, globalde bir çalışma başlattı. The Boob Census Araştırması nasıl yapıldı ve yapılmasının sebepleri nelerdir?

Avon olarak, kadınlar için daha iyi bir dünya yaratmanın, tüm insanlık için daha iyi bir gelecek inşa edeceğine inanıyoruz. Kadınlara sunduğumuz iş fırsatlarıyla ekonomik destek sağlarken, onların karşılaştıkları zorluklarla da kararlılıkla mücadele ediyoruz. Meme kanseri farkındalığı için çalışmalar gerçekleştiriyor, kadınların toplumda ve aile içinde karşılaştıkları her türlü cinsiyete dayalı şiddetle mücadele ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yapıyor ve bu konularda farkındalık yaratmak amacıyla yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada var olduğumuz ülkelerde Avon olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Düzenli kontrol önemli

Censuswide ile yürütülen The Boob Census 2024 araştırması da, Birleşik Krallık, İtalya, Romanya, Polonya, Filipinler, Türkiye ve Güney Afrika olmak üzere, 7 ülkeden 7.000’den fazla 18 yaş üzeri katılımcıyla gerçekleştirildi. 2023 araştırması ise Birleşik Krallık, Güney Afrika, Polonya ve Filipinler’de 4.065 yetişkin kadın ve Birleşik Krallık, İtalya, Filipinler, Türkiye, Polonya, Romanya ve Güney Afrika’da 14-17 yaş aralığında 2.976 genç kadın ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamlı araştırma, kadınların meme sağlığı konusundaki bilinç düzeylerini, kendi kendine muayene alışkanlıklarını ve meme kanseriyle ilgili farkındalıklarını ölçmek amacıyla yapıldı. Ayrıca, kadınların meme kanserinin belirtilerini tanıma konusundaki güven düzeylerini belirlemek, düzenli kontrollerin önemini vurgulamak ve meme sağlığıyla ilgili konuşma alışkanlıklarını incelemek de hedeflendi.

Bu çalışmayı; binlerce kadının sesini bir araya getirerek kadınların sağlıklarına yönelik tutumlarına dair küresel bir tablo oluşturmak ve Avon’un meme sağlığı konusunda farkındalık yaratma ve kadınları belirtileri, riskleri bilmeleri ve harekete geçmeleri için güçlendirme yönündeki uzun vadeli hedefleri için önemli veriler sağlamayı hedefledik.

Gücün Kontrolünde sloganı ile başlayan çalışmanın amacı nedir?

Meme Kanseriyle mücadelemizi 30 yılı aşkın süredir sürdürüyoruz. Bugüne kadar, Avon olarak tüm dünya genelinde meme kanseri ile mücadeleye yönelik, 951 milyon doların üzerinde bağışta bulunduk. 180 milyon insanın bu konuda eğitilmesine yardımcı olduk ve 20 milyon meme kanseri taramasını finanse ettik. Her yıl bu konuyla ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Amaç daha fazla bilinçlendirme

Bu yıl, meme kanseri farkındalık ayında, ‘Gücün Kontrolünde’ sloganıyla başlattığımız çalışmamız ile kadınların meme sağlığı konusunda daha fazla bilinçlenmelerini amaçlıyoruz. Kişisel bakım rutinlerinin bir parçası olarak, kadınların kendi kendine muayene yapmalarının ve düzenli kontrollerin önemini vurguluyoruz. Ayrıca belirlediğimiz ürünlerden elde edilecek karı, Türk Kanser Derneği’ne bağışlıyoruz. Meme kanseriyle mücadele için, milyonlarca kadının farkındalığını arttıran bir marka olarak, gelecekte de kadınların hayatına dokunmaya devam edeceğiz.

Kendini kontrol etme oranı yüzde 11 geriledi

The Boob Sensus Araştırmasına sonuçlarına göre; Kadınların yüzde 45’i meme kanserinin belirtilerini fark etme konusunda kendilerini güvende hissederken, yüzde 23’ü meme sağlıklarıyla ilgili hiç konuşmuyor. Öte yandan kadınların yalnızca yüzde 28’i yılda bir kez meme kontrolü için bir tıp uzmanına başvuruyor.

Araştırmaya göre; 2023 yılında kadınların yüzde 47’si meme kanserinin belirtilerini fark etme konusunda kendilerini güvende hissederken, bu oran 2024 yılında yüzde 45’e geriledi. 2023 yılında yapılan araştırmada kadınların yüzde 33’ü yılda bir kez meme kontrolü için bir tıp uzmanına başvurduğunu ifade ederken, bu oran 2024 yılında yüzde 28’e düştü. Ayrıca araştırma; kadınların yüzde 36’sının bir aydan daha kısa süre önce memelerinde değişiklik olup olmadığını kontrol ettiğini de gözler önüne serdi. 35-44 yaş arası kadınlar ise yüzde 31’lik oranla en sık kontrol yaptıran grup olarak dikkat çekiyor.

Uzmanlar tarafından yapılan yıllık meme kontrolleri, ülkeler arasında da farklılık gösteriyor. İtalya’da 2023 yılında meme kontrolü yaptıran kadınların oranı yüzde 35 iken, bu oranın 2024 yılında yüzde 30’a düştüğü tespit edildi. Romanya’da yıllık meme kontrolleri oranı 2023’te yüzde 35 iken, 2024’te yüzde 24’e düşerek, yüzde 11 oranında azaldı. Türkiye’de ise 2023 yılında kadınların yüzde 29’u yıllık meme kontrolü yaptırırken, bu oran 2024 yılında yüzde 26’ya geriledi. Tüm bu düşüşlerin yanı sıra, olumlu değişimler de mevcut.

Araştırma sonucuna göre, aile öyküsünde meme kanseri bulunan 18-24 yaş arası genç kadınların yaptırdığı genetik mutasyon testlerinin sayısında bir artış yaşandı. Bu oran, 2023 yılında yüzde 20 iken, bu yıl yüzde 27’ye yükseldi. Bu da, genç kadınlar arasında artan farkındalık ve proaktif bir yaklaşımı gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre; göğsünü hiç kontrol etmediğini belirten kadınların oranı geçen yıl yüzde 13 iken, yüzde 2’lik bir düşüşle bu yıl yüzde 11’e geriledi. Bu, kadınların kendi sağlıklarını daha fazla önemsemeye başladığını ve meme sağlığı konusunda bilinçlerinin arttığını gösteriyor. 2023 yılında, kadınların yüzde 25’i göğüslerini son bir ay içerisinde kontrol ettiklerini belirtirken, bu oran 2024’te yüzde 36’ya yükseldi.